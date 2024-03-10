Септември (Симитли) загуби от ОФК „Вихрен“ (Сандански)

„Септември“ (Симитли) гостуваха на ОФК „Вихрен“ (Сандански). За съжаление септемврийци се завърнаха от Сандански със загуба от 2:1.
Състав на „Септември“ (Симитли): Александър Карпаров – вратар; Влади Ласков; Йордан Костов; Божидар Янков; Юлиян Попев; Веско Весков; Венцислав Маламов; Борислав Сандев – капитан; Микаел Калу; Красимир Великов и Алекс Желев.
Главен съдия – Иван Иванов
Асистент съдия 1 – Димитър Мекушин
Асистент съдия 2 – Павел Драгомиров
Четвърти съдия – Теодор Никифоров
БФС Делегат/Наблюдател – Венцислав Давидков
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