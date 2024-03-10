Септември (Симитли) загуби от ОФК „Вихрен“ (Сандански)

„Септември“ (Симитли) гостуваха на ОФК „Вихрен“ (Сандански). За съжаление септемврийци се завърнаха от Сандански със загуба от 2:1.



Състав на „Септември“ (Симитли): Александър Карпаров – вратар; Влади Ласков; Йордан Костов; Божидар Янков; Юлиян Попев; Веско Весков; Венцислав Маламов; Борислав Сандев – капитан; Микаел Калу; Красимир Великов и Алекс Желев.



Главен съдия – Иван Иванов

Асистент съдия 1 – Димитър Мекушин

Асистент съдия 2 – Павел Драгомиров

Четвърти съдия – Теодор Никифоров

БФС Делегат/Наблюдател – Венцислав Давидков

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