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Септември (Симитли) загуби от ОФК „Вихрен“ (Сандански)

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от: Спорт
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 „Септември“ (Симитли) гостуваха на ОФК „Вихрен“ (Сандански). За съжаление септемврийци се завърнаха от Сандански със загуба от 2:1. 


Състав на „Септември“ (Симитли): Александър Карпаров – вратар; Влади Ласков; Йордан Костов; Божидар Янков; Юлиян Попев; Веско Весков; Венцислав Маламов; Борислав Сандев – капитан; Микаел Калу; Красимир Великов и Алекс Желев.


Главен съдия – Иван Иванов 
Асистент съдия 1 – Димитър Мекушин 
Асистент съдия 2 – Павел Драгомиров
Четвърти съдия – Теодор Никифоров
БФС Делегат/Наблюдател – Венцислав Давидков

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