„Септември“ (Симитли) изпусна шанса си срещу „Левски“ (София) II

В оспорван мач, изпълнен с емоции и положения, симитличани завършиха : срещу „сините“. Домакините създадоха редица опасности – удари на Илиан Петров, Симеон Димитров и Здравко Карадачки поставиха сериозно на изпитание вратаря на „Левски“, който обаче запази мрежата си суха.

След почивката натискът на „Септември“ бе още по-силен , но липсата на точност и добрата игра на съперника лишиха отбора от заслужен гол.

Състав на „Септември“ (Симитли):

Владислав Николов (в), Божидар Янков, Йордан Костов, Красимир Великов, Кристиян Михайлов, Слави Косов, Тодор Траянов (к), Добромир Панчаревски, Влади Ласков, Илиан Петров, Симеон Димитров.

Мачът показа борбеност , желание и характер , но и че на тима липсва само точният завършващ удар.





