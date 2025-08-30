„Септември“ /Сим/ напълни лазарета за гостуването на ЦСКА III, скалъпва групата с половин дузина юноши

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) напълни лазарета за днешното гостуване на ЦСКА III в Костенец. Наставникът Спас Стоименов не може да разчита на четирима състезатели, а други двама са под въпрос, но ще бъдат включени в групата за мача от 5-ия кръг на Югозападната Трета лига. Кюстендилският нападател Илиян Петров е с пукната костица на стъпалото след нулевото равенство с „Левски II” преди седмица, а брат му Пламен Петров, на когото също се разчита в атаката на симитличани, все още не може да открие причината за проблемите с коляното, които го преследват от 9 август. Тогава септемврийци направиха 0:0 със „Сливнишки герой“ в Сливница, а по-големият син на ексострието на „Велбъжд“ Пламен Петров-Бързака пострада при единоборство и не е спрял да обхожда безрезултатно лекарските кабинети. С контузии са и Веско Весков и Анатоли Лулейски. Минимални шансове да облече екипа срещу третата формация на армейците има универсалният боец Здравко Карадачки. Той получи бедрен спазъм в яловата битка със синия дубъл и сяда на пейката. Там ще започне двубоя в Костенец и бранителят Слави Косов, който не тренира пълноценно през седмицата. В критичната ситуация непобеденият през кампанията тим от Симитли скалъпва групата с половин дузина юноши от собствената школа. Интересен факт е, че опонентите стартираха победно у дома в началото на месеца и оттогава не могат да стигнат до пълен успех. „Септември“ удари „Славия II” с 2:0, а червените – „Септември II” с 2:1. После формацията от Пиринско навъртя 3 хикса, в които пусна само 1 гол, и в момента притежава най-добрата защита в лигата, докато ЦСКА III нареди 3 поражения и вече е с голова разлика 5:9.

ИВАН ДЕЛЧЕВ






