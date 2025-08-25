„Септември“ /Сим/ не се даде и на младоците от „Левски“, абонира се за ремитата

„Септември“ /Сим/ не се даде и на младоците от „Левски II”, след като двата отбора се занулиха на „Арена Симитли“. Хората на Спас Стоименов все още не са допуснали загуба през кампанията, в която дотук се оказват абонирани за ремитата 3 от 4 след победата на старта срещу дубъла на „Славия“. Двубоят със сините предложи оспорвани единоборства, емоции, но не и голове. Единствената по-сериозна намеса на стража на гостите Огнян Владимиров преди почивката бе при изстрела от дистанция на Илиан Петров. След антракта домакините натиснаха, но наредиха няколко сериозни пропуска, които им попречиха да се поздравят с трите точки. Близо до попадението бе Симеон Димитров, мерникът обаче му изневери. След негов находчив пас в наказателното поле отново Петров не успя да затрудни Владимиров. Нахалос шутира няколко пъти и Добромир Панчаревски, а златен шанс се откри в самия край пред резервата Здравко Карадачки. Първо защитник блокира головия му удар, а при добавката стражът на левскарите опази мрежата си суха. От лагера на симитличани изразиха съжаления за пропилените възможности, но на хоризонта вече се задава визитата на ЦСКА III. Третият тим на червените отстъпи с минималното 0:1 на „Сливнишки герой“ и след 3 поражения е все по-близо до дъното. В Сливница обаче се видя, че отборът притежава потенциал и е труден противник за побеждаване. Успеха на „Героя“ донесе от дузпа Йордан Тодоров в 30-та мин. След почивката обаче младите армейци поставиха под сериозно напрежение съперника, който оцеля благодарение на отличните намеси на своя вратар и неточните изстрели на Александър Георгиев, Димитър Петров, Антон Толев, Кирил Георгиев…

Ил. Петров /вляво/ нямаше шанс пред гола Карадачки /вляво / пропусна най-чистото положение

„СЕПТЕМВРИ“ /СИМ/: Вл. Николов, Б. Янков, Й. Костов, Великов, Михайлов, Косов, Траянов, Панчаревски, Вл. Ласков, Ил. Петров, С. Димитров. Резерви: Карадачки, Д. Николов, Попев, А. Георгиев, Сотиров, А. Бачев, В. Илиев, Кючуков, Бусаров-вр.

„ЛЕВСКИ II”: Владимиров, Аргиров, Добрев, Любенов, Кръстев, Манов, Грънчаров, Стоилов, Атанасов, Калчев, Котев. Резерви: Кузав, Манчев, Ал. Петров, Емилов-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ





