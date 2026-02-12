„Септември“ (Сим) подчини чисто ЦСКА III, Здр. Карадачки с гол на месеца

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) победи ЦСКА III с 2:0 в шестата си зимна контрола, която се игра на стадион „Арена Симитли“ вчера. В украшението на мача се превърна попадението на Здравко Карадачки в края на срещата, а наставникът на домакините Петър Костурков го обяви за гол на месеца. Септемврийци по-често владееха инициативата и създадоха повече чисти ситуации пред вратата на съперника. В 31-та мин. Слави Косов овладя избита топка в наказателното поле на армейците, ала бе съборен и спечели дузпа. Капитанът Тодор Траянов прояви хладнокръвие от бялата точка и откри резултата – 1:0. Малко по-късно принудително бе заменен централният нападател Добромир Панчаревски, който пострада при неволен сблъсък с бранител на гостите. След спаринга се оказа, че травмата не е сериозна и таранът ще бъде готов за старта на пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. През второто полувреме П. Костурков поетапно замени почти целия състав, 20-ина минути получиха и неколцината юноши от собствената школа, които се понравиха с добрите си действия. Свежи сили от пейката използва и старшията на ЦСКА III Даниел Моралес, който преди време бе начело на „Беласица“. В 80-та мин. Карадачки намери от воле изчистена топка от пеналта на столичани и от около 20 метра опъна зрелищно мрежата за 2:0. Последната проверка на „Септември“ (Сим) е в събота с „Беласица“ (Струмица). Отборът потегля за Северна Македония още утре и ще проведе минилагер в западната ни съседка. Също в събота младите армейци играят с „Пирин“ на базата в с. Рилци.

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Янков, Косов, Гръчки, Великов, Михайлов, Янев, Траянов, Весков, Ил. Петров, Панчаревски (Бусаров, Попев, Карадачки, Ласков, Топузов, Бачев, Костов, Илиев, Шалев, Н. Иванов).

ЦСКА III: Гергинов, Ил. Димитров, Настаев, Пейчев, Велков, Ситев, Мартинес, Бенов, Стефанов, Върбанов, Ал. Георгиев (Пулев, Златанов, Йорданов, Толев, Евтов, Дейков, Кръстев, Д. Петров, Пл. Петров).

ИВАН ДИМИТРОВ