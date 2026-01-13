„Септември“ (Сим) представи ново попълнение от Люксембург

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) изненада феновете вчера с попълнение от Люксембург в началото на подготовка си за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. Това е благоевградчанинът Мартин Гръчки, който миналия сезон бе част от „Виктория Роспорт“, зимуващ малко над чертата на изпадащите в елита на Великото херцогство. В кариерата си 22-годишният халф е защитавал цветовете още на „Спартак“ (Вн), „Национал“ (Сф) и „Пирин“ (Бл), а преди няколко години бе и в „Септември“ (Сим).

Мартин Гръчки

П. Костурков получава благословията на отец Сп. Веселински

Пл. Скендерски и Ап. Апостолов (сн. 3) уважиха встъпителното занимание (сн. 4)

Капитанът Т. Траянов спази традицията и отвори бутилка шампанско



Преди първата тренировка тържествен водосвет отслужи отец Спас Веселински. Играчите изведе новият старши треньор Петър Костурков, а на стадион „Арена Симитли“ присъстваха кметът на общината Апостол Апостолов, изпълнителният директор на клуба Пламен Скендерски и целият екип на септемврийци. В увертюрното занимание участие се включи и другият нов в състава – централният защитник Вергил Янев, пристигнал от „Марек“. Тима напуснаха халфовете Анжело Кючуков и Карлос Сотиров. Първата от договорените зимни контроли е на 21 януари с „Банско“. Следват проверки с „Кюстендил“ (24 януари), ЦСКА III (27 януари), „Струмска слава“ (30 януари) и „Беласица“ (Струмица). За двубоя с тима от Северна Македония все още няма фиксирана дата.

ИВАН ДИМИТРОВ