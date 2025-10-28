“Септември“ (Сим) пропиля инерцията от победата в Самоков с домашно поражение от бистришките тигри

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) хвърли бомбата на миналия кръг в Самоков с победата над лидера „Рилски спортист“ (3:1), но бързо пропиля положителната инерция след домашно поражение от „Витоша“ (Б) с 1:2 седмица по-късно. Така избраниците на наставника Спас Стоименов пропуснаха възможността да се отдалечат от опасната зона в Югозападната Трета лига и остават на 4 точки над чертата на сигурните изпадащи. Ексорлето Цветомир Вачев изведе гостите напред в 15-та мин., а Станислав Петров удвои преднината на бистришките тигри в 61-та мин. Отсреща пропуски направи Анжело Кючуков. В 73-та мин. Пламен Петров спечели дузпа и сам я реализира, ала за повече симитличани нямаха сили.

“СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Косов (64-Янков), Ив. Иванов (70-Попев), Ласков, Попов, Михайлов (64-Великов), Весков (46-Карадачки), Траянов, Пл. Петров, Кючуков, Ас. Георгиев

„ВИТОША“: Петков, Атанасов, Христов (61-Сарафски), Чарлов, Вачев (46-Горанов), Зимбилев, Ст. Петров (70-Гьонов), Паскалев (54-Спасов), Илиев, Янакиев (46-Пасхалис), Рамадан

ИВАН ДИМИТРОВ