„Септември“ (Сим) с втора победа в контролите, кюстендилци удариха 2 греди в Микрево

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) спечели с 1:0 срещу „Кюстендил“ в с. Микрево и записа втора поредна победа в зимните контроли. Избраниците на наставника Петър Костурков трябваше да приемат съперника в струмянското село, защото поелият доста влага заснежен терен на стадион „Арена Симитли“ би понесъл сериозни щети от спаринга. По-чистите положения за гол през първата част изработиха състезателите на играещия наставник Даниел Младенов. В 29-та мин. Александър Александров-Аци шутира от дъгата пред пеналта, но улучи лявата греда. Топката се върна в полето пред Владислав Николов, ала септемврийската защита намери успешно противодействие. Малко по-късно Ал. Александров се озова очи в очи с вратаря, който спаси удара на голаджията. В 35-та мин. Кристиян Даскалов стреля с глава, Вл. Николов закачи леко кълбото, което след това намери напречния дирек. Отсреща пропуснаха Здравко Карадачки и Симеон Димитров-Симба. През второто полувреме опонентите пуснаха почти изцяло нови състави и опасните ситуации пред Константин Бусаров и 15-годишния Радослав Хаджийски, който направи неофициален дебют за представителния тим на кюстендилци, не бяха много. В 85-та мин. дефанзивна грешка на гостите позволи на Добромир Панчаревски да отбележи, оформяйки крайния резултат. Първи шанс при мъжете получи и синът на Д. Младенов – Дейвид Младенов (15 г.), който се подвизава в халфовата линия. В сряда симитличани надиграха „Банско“ в с. Рилци, а Панчаревски реализира първия гол. Третата им проверка е утре с ЦСКА III, а втората контрола на „Кюстендил“ е същевременно срещу „Сливнишки герой“.

“СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Михайлов, Янков, Косов, Ласков, Великов, Пл. Петров, Ил. Петров, С. Димитров, Весков, Карадачки (Бусаров, Топузов, Шалев, Янков, Гръчки, Траянов, Гошев, Николов, Панчаревски).

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Стойнев, Кирилов, Бачовски, Бацанов, Стоичков, Стойков, Р. Александров, Любомиров, Ал. Александров, Даскалов (Хаджийски, Папански, Манов, Илиев, М. Иванов, Младенов, Якимов, Евтимов, Йорданов)

ИВАН ДИМИТРОВ