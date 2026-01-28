“Септември“ (Сим) с първа загуба в зимните проверки, падна минимално от дубъла на ЦСКА в с. Вълково

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) допусна първа загуба в зимната си подготовка. Поражението на осмия в Югозападната Трета лига нанесе втородивизионният ЦСКА II, който спечели контролата между двата тима с 1:0 вчера на терена в санданското с. Вълково, където младите армейци са на лагер. От началото на годината симитличани надиграха „Банско“ (3:1) и „Кюстендил“ (1:0). Първото полувреме на стадион „Юли Тушев“ протече равностойно, като и пред двете мрежи бяха пропуснати добри ситуации за гол, а вратарите Константин Бусаров и Станислав Танев показаха отличен рефлекс. След почивката червеният дубъл се представи по-добре. В 50-та мин. Божидар Петров направи индивидуален пробив и с прецизен удар от границата на наказателното поле откри резултата – 1:0. Малко след това юношата на „Пирин“ (ГД) Абдула Кичуков бе фаулиран в пеналта и бе отсъдена дузпа, но Мартин Сораков пропусна да увеличи преднината. Избраниците на наставника Петър Костурков имаха шанс да изравнят, ала с дебютно попадение за мъжката формация на симитличани се размина Антонио Бачев, който е син на бившия футболист на „Пирин“ и ЦСКА Антон Бачев. 76 минути за втория тим на армейците игра ексорлето Иван Тасев. Следващият спаринг на септемврийци е със „Струмска слава“ в петък, а в същия ден ЦСКА II гостува на „Пирин“ на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

„Септември“ (сн. 1) и ЦСКА II (сн. 2) изиграха оспорван сблъсък при отлични условия за футбол



ЦСКА II: Танев, Сотиров, Б. Петров, Динев, Евтов, П. Петров, Кичуков, Апостолов, Ив. Тасев, Ал. Георгиев, Сораков. (Гергинов, Р. Георгиев, Д. Христов, Каймаканов,

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Гръчки, Косов, Ласков, Великов, Попев, Янев, Траянов, Панчаревски, Пл. Петров, С. Димитров (Вл. Николов, Топузов, Илиев, Ант. Бачев, Ас. Георгиев, Ил. Петров)

ИВАН ДИМИТРОВ