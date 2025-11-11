“Септември“ с минимален успех над втория тим на съименника си от София

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) победи „Септември II” (Сф) с 1:0 у дома и взе важни 3 точки в последния мач от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Избраниците на наставника Спас Стоименов започнаха по-добре и Илиан Петров пропусна да отбележи с глава след центриране от десния фланг. Натискът на симитличани се усили, а опасен удар на Симеон Димитров-Симба бе париран от Кристиан Петров. Малко по-късно вратарят на столичани спаси мощен изстрел на капитана Тодор Траянов. В 30-та мин. Траянов отне в средата на терена и подаде към Веско Весков, който центрира в наказателното поле, а С. Димитров се извиси и прониза мрежата за 1:0. След почивката действията се развиваха предимно в централната зона. Септемврийци имаха няколко добри възможности да удвоят резултата, ала Кр. Петров изпъкна с отлични намеси.

“СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Янков, Косов, Великов (78-Михайлов), Ласков, Весков, Траянов, Пл. Петров (73-Попов), Панчаревски, Ил. Петров (60-Попев), С. Димитров (78-Карадачки)

„СЕПТЕМВРИ II”: Кр. Петров, Стоичков (61-Ангелов), Александров, Ръжданов, Цеков, Петков, Д. Иванов (46-Добревски), Пейчев (46-Мулдер), Дудоленски, Джамов, Лалкински (70-Кастрев)

ИВАН ДИМИТРОВ