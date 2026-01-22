„Септември” удариха „Банско“ с първи голове на младоци в увертюрния си зимен спаринг в с. Рилци

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) победи „Банско“ с 3:1 в първия си зимен спаринг вчера. Избраниците на наставника Петър Костурков трябваше да играят увертюрната си контрола на стадион „Арена Симитли“, но теренът бе замръзнал и съперниците се преместиха на базата в благоевградското село Рилци. През първата част септемврийци създадоха доста опасности пред вратата на козлите. При една флангова атака Добромир Панчаревски се оказа на добра позиция и откри резултата в 21-та мин. 6 минути по-късно Панчаревски проби отдясно и подаде към младока Валентин Илиев, който прониза неспасяемо горния ляв ъгъл за 2:0 с първия си гол за мъжкия тим. Високата преса на символичните домакини провокира грешка в изнасянето на топката от „Банско“, а юношата Никола Иванов, който е син на благоевградския кондиционен специалист Антон Иванов, се оказа най-съобразителен в наказателното поле и направи резултата класически 3:0 с дебютното си попадение за представителната формация. За втората част влязоха нови 11 футболисти на „Септември“, а старшията на банскалии Борислав Хазуров използва 7 резерви. Илиан Петров опита удар от дистанция, ала топката мина покрай левия стълб. Пламен Петров също пробва късмета си без успех. Младият Николай Гошев затрудни Атанас Тъпигьозов, чийто рефлекс бе на ниво. Четвърт час преди края Лазар Еринин проби по крилото и подаде към Георги Проев, който с мощен шут оформи финалното 3:1.

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Янков, Гръчки, Топузов, Михайлов, Янев, Илиев, Траянов, С. Димитров, Панчаревски, Шалев (Вл. Николов, Н. Иванов, Попев, Косов, Ласков, Весков, Гошев, Карадачки, Ил. Петров, Пл. Петров, Великов, Ас. Георгиев)

„БАНСКО“: Андреев, Сандев, М. Боянов, М. Димитров, Дамбов, Александров, Либяховски, Тач, Чолев, Еринин, Вл. Златинов (Тъпигьозов, Р. Иванов, Христов, Лечов, Пасков, Мандухов, Проев)

