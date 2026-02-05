Сервитьор от Сандански, карал дрогиран, с условна присъда и 2000 лв. глоба

34-годишен сервитьор от Сандански, заловен да шофира дрогиран край Петрич, бе осъден на първа инстанция. С присъда на РС – Петрич Д.С. е признат за виновен за това, че карал лек автомобил „Фолксваген Голф“ под въздействие на кокаин.

На 14 ноември на обяд миналата година той е спрян за полицейска проверка в района на разклона за с. Чучулигово, община Петрич. При тестването му за наркотици пробата за кокаин се оказала положителна. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 3 от НК. След като наличието на кокаин е потвърдено от химическата експертиза на кръвната проба, 34-годишният шофьор е обвинен. Делото е разгледано от съдия Сузана Полизоева, която постанови осъдителна присъда, с която Д.С. бе наказан с 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 2000 лв., или 1022,58 евро. Шофьорската му книжка се отнема за 1 година и 10 месеца, като той ще трябва да плати 966,34 евро, равняващи се на 1890 лв., колкото е стойността на лекия автомобил, който не бил негова собственост.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА