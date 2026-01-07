Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите

Порои предизвикаха сериозни щети на инфраструктурата в граничните с Гърция общини Крумовград и Кирково. Наводнени бяха пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети бяха земеделски земи. Реките рязко повишиха нивото си. Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода. Според местни жители това е най-силният порой от 20 години насам.

Заради продължаващите валежи е задействана системата BG-Alert с предупреждения за обявения за утре червен код. Ситуацията продължава да се усложнява.



От почти денонощие жителите на село Зиморница неговите 12 жители са без пряка връзка със света и с отсрещното село Гривка.

Джемил Аптула, кмет на кметство Гривка: „Истинско бедствие. В момента се отваря пътя. Долу живеят четири семейства, четиринайсет човека са. В момента нямаме болни, нямаме … всичко е обслужено.“

В селото няма бедстващи хора, но при необходимост ще им бъдат доставени храна и лекарства. В община Крумовград, където пороят е най-силен, се активизираха свлачища. Река Крумовица рязко повиши нивото си и заплаши да прехвърли моста, който е единственият път за местната болница.

Заради опасност от наводнения фирми разпуснаха работниците си. Според областния управител Никола Чанев ситуацията в общината остава тревожна.



Никола Чанев, областен управител на Кърджализаяви пред БНТ: „Не смея да прогнозирам, виждате времето остава изменчиво. Ту дъждът спира, ту започва отново. Имаме код червено, очакваме валежи утре до два часа.“

„Заради наводнени помпени станции без вода са Крумовград и още 23 населени места. В засегнатите от пороя общини започва описване на щетите. Всичко, което може да бъде направено, е направено, но, разберете, водната стихия е изюключително голяма. Аз само преди час, когато пристигнах в Крумовград разговарях с гражданин, чията каравана е била пометена. Както и оранжерии. Той самият казва – на божиите дела няма как да се намесим.“

Очаква се Кризисният щаб да реши да бъде ли обявено бедствено положение. За утре в района отново има червен код за интензивни валежи, заради което ще бъде задействана системата BG-Alert.