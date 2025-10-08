Сестрата на Доли Партън призова феновете да се молят за кънтри певицата

Сестрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас заради здравословни проблеми. 79-годишната легенда обясни, че се нуждае от няколко процедури.

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света – да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен. Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, написа Фрида Партън във Facebook.

Певицата трябваше да изнесе 6 концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември. Тя отложи и концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше много проблеми.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак. По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn’t Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“. БГНЕС