Сивите коси предпазват от меланом

Сивите коси не са само признак на възраст. Учени от Токийския университет установиха, че побеляването показва активен процес на организма за изчистване на увредени стволови клетки в космените фоликули. Ако тези клетки останат, могат да се превърнат в ракови. Проучването при мишки показва, че увредените стволови клетки спират да се делят и постепенно се заменят с клетки, които вече не произвеждат пигмент, което води до появата на сиви коси.



Процесът се контролира от протеини, наречени KIT-Ligand (KIT-TL), които подпомагат здравите стволови клетки. При животни с ниско ниво на тези протеини посивяването настъпва по-бързо. Когато мишки са били изложени на канцерогени, увредените клетки не са били елиминирани, което увеличава риска от меланом. Изследователите наричат този защитен механизъм „сенодиференция“ – решение на клетките с увреждания да се премахнат, за да се намали рискът от рак.



При хора същият процес вероятно е активен. Особено ранното побеляване в слънчеви области на скалпа може да показва, че тялото е премахнало потенциално опасни стволови клетки. Всяка сива коса отбелязва място, където е извършено това изчистване. Това не означава, че сивата коса дава пълна защита срещу рак, но показва, че организмът е реагирал на увреждания.

Проучването подчертава, че разбирането на този процес е важно за бъдещи изследвания на кожата и косата. То може да помогне за разработване на нови стратегии за превенция на меланома и за по-добро разбиране на защитните механизми на човешкото тяло.Ретро.бг