СТРАХ В СЪРБИЯ! Сигнали за бомби в училища в цялата страна

Сигнал за поставени бомби в училища цяла Сърбия са постъпили тази сутрин. Сред тях са начално училище „Жарко Зренянин“, „Соня Маринкович“, „Коста Трифкович“, „Милош Църнянски“, „Никола Тесла“ и началното музикално училище „Йосип Славенски“ в Нови Сад.

Имейл със заплахи е получен и в учебни заведения и в Ковил, Зренянин, Житище, Крагуевац, Аеродром, Белошевац, Лесковац, Враня, Предеяне, Гърделица и Приеполе.

Съгласно процедурата при подобна ситуация полицията е била уведомена, учениците са напуснали сградите, отведени са ​​на безопасно място и са се върнали, когато е приключила проверката от компетентните полицейски служби.

Началникът на полицията заяви, че паника няма.

Nova