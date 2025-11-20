Сигнали за платена любов в хотели в Огняново смутиха кмета Ив. Ижбехов, притеснен дали няма замесени и малолетни

Сигнали, че в някои от хотелите на гърменското с. Огняново се предлага платена любов, се появиха на онлайн платформата, създадена от кмета Иван Ижбехов, за да го уведомяват къде може да има криминални сондажи за минерална вода.

Успоредно със съмненията на огняновци, че в определен хотел се краде минерална вода, обаче започнаха да се появяват и

такива за проституиране в някои от хотелите.

„Към момента не може да бъде потвърдена достоверността на сигналите, но самият факт, че има такива, вече буди безпокойство. Буди безпокойство и опасността, в случай че се докаже наличието на такава дейност, сред лицата, които проституират, да бъдат установени и непълнолетни.

Продължавам да следя темата и при необходимост да съдействам на правоохранителните органи“, коментира Ижбехов новата посока на гражданския контрол, с помощта на която той е решил да направи Огняново село за пример.

Припомняме, че първото нарушение – кражба на минерална вода от хотелите на Валентин Четрафилов, му донесе счупен нос и множество хематоми по тялото. Това е и причината огняновци масово да съветват кмета си да внимава как ще доказва новото сигнализирано престъпление, за да не му се случи нещо още по-лошо.

ВАНЯ СИМЕОНОВА