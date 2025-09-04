СИГНАЛ В „СТРУМА”: 80-г. благоевградчанин Георги Станоев: Съседи убиха кучето ми!

80-годишният благоевградчанин Георги Станоев поиска думата в редакцията на в. „Струма“, за да се оплаче от съседи, които убили кучето му. Възрастният мъж живее в ранчото си до втория бараж на река Струма, където има малка ферма с 10 кокошки, 3 кози, 1 кон и 2 кучета, регистрирани с паспорт. На 30 август едното му куче било убито пред очите му. За смъртта на животното той обвинява съседа си Стефан П. и Антон П.

„Двамата постоянно употребяват алкохол. Видях с очите си, че Антон го уби. Чух го да скимти и първоначално не вярвах, че е умъртвено, и чаках да се прибере. Но го намерих мъртво в копривите. Искам да се потърси отговорност на тези лица за причиняване на смърт по най-жесток начин на кучето ми. От 10 г. живея в съседство с тези две лица, които ми крадат кокошки, яйцата от леглата, обират ми зеленчуците от градината. Стефан отряза въжето от крака на коня, който избяга към село Бело поле и на магистралата го удари лека кола и загина. Подавал съм жалба в полицията, заведох служители от 2 РПУ на място да ги предупредят да не се занимават с мен. Полицаите вместо да вземат отношение по моите оплаквания, пиха си кафето с тях и забравиха за мен и проблемите, които ми създават, а преписката беше прекратена.

Това лято Антон три пъти минава с колата покрай ранчото ми и сгази пилетата ми. Най-малко 30-40 пилета ми е убил. Стефан отглежда около 30 овце. През деня пие, не се грижи за тях, пуска ги на самотек и отпасва през нощта. По цяла нощ се вдига шум. Затова съм отправил молба до прокуратурата да се разпореди да му се направи съдебномедицинска експертиза и освидетелства като алкохолик.

Преди седмица беше отвързал кобилата ми, водеше я. Попитах го защо я отвързал, а той се закани, че ще я заколи. Искам виновните лица да си получат наказанието за убитото куче”, заяви животновъдът Георги Станоев.

Той твърди, че пуснал жалба за случая в прокуратурата, копие от което остави и в редакцията на в. „Струма“.

В нея се посочват имената на комшиите, които обвинява за смъртта на кучето му. Дали това е така и може ли да го докаже, е въпрос от компетенцията на разследващите органи – полиция и прокуратура, ако решат да извършат проверка по случая.

Редакцията на „Струма“ е готова да предостави думата и на засегнатите лица.

ТИНА ГЕОРГИЕВА






