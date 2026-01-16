СИГНАЛ ДО „СТРУМА”! Санданчанинът Ст. Димитров: Сервиз за гуми, собственост на братята Арнаудови, единият от които е отговорник по транспорта в общината, застрашава живота и здравето на стотици хора

Сервиз за смяна на гуми, намиращ се на ул. „Асен Хадживасилев” № 5, застрашава живота и здравето на стотици хора всеки ден, за това сигнализира Стойчо Димитров от Сандански, който живее на същия адрес, обитава втория етаж на къща, а на първия е разположена гумаджийницата, собственост на братята Емил и Красимир Арнаудови. Сагата продължава повече от 10 години, като Ст. Димитров е подал повече от 50 жалби и многократно е сигнализирал институциите.

Така например през 2020 г. Районна прокуратура – Сандански отказва да образува досъдебно производство. Преписката е във връзка с подадена жалба от Стойчо Димитров и Калина Буюклиева, в която се посочва, че те и живущите в района са подложени на непрекъснат тормоз от високите нива на шум, издаван от машините, които се използват при дейността на сервиза. Лицата се оплакват и от неправилно паркиране на автомобили върху тротоара, в резултат на което той не може да се използва, както и че е незаконно реконструиран. Акцентират и че МПС с големи габарити не могат да преминават безпрепятствено през кръстовището с ул. „Кочо Честименски“ заради неправилното паркиране, вследствие на което са изпочупени и антипаркинг колчетата на тротоара от страната на парка. Жалбоподателите твърдят, че не се спазва работното време на сервиза, заради което са подавали многократно сигнали за високите нива на шум, но тъй като Емил Арнаудов е отговорник по транспорта в община Сандански, нито служителите от администрацията, нито полицейските органи изпълнявали контролните си функции и не вземат отношение. Посочва се и че от РУ – Сандански е извършена проверка и е съставен протокол за полицейско предупреждение да спазва разпоредбите на НООРОЧСГ на общината. Безспорно се установява и че тротоарът пред работилницата е преустроен, като няма документи, с които да се докаже дали това е законосъобразно и направено след определена процедура. Също така е уставновено, че не се спазват наредбите на общината, касаещи интервала време от 14-16 часа за спазване на тишина и по това време се извършват дейности. Прокурор Ангел Атанасов отказва да образува досъдебно производство за престъпление от общ характер, но указва на кмета да предприеме незабавни действия и стриктно провеждане на процедурата, подробно регламентирана в чл. 166, ал. 1-9 от Закона за защита на шума в околната среда. Следват и още три отказа на прокуратурата за образуване на досъдебни производства.

Тротоарът е „превзет“ от сервиза Паркираните коли, чакащи за смяна на гуми, затрудняват движението

С лепенка на знака е замаскирано, че паркоместата са две

Част от документацията, съпътстваща неволите на Ст. Димитров



В разговор с репортер на „Струма“ Стойчо Димитров показа и жалбите до полицията и общината. В една от тях, входирана в админстрацията на 14.11. 2025 г., жителят на Сандански информира кмета Стоянов, че кръстовището на ул. „А. Хадживасилев” и ул. „Кочо Честименски” има три пешеходни пътеки, като е освежена само една от тях, а именно тази при работилницата. „Кога ще бъдат освежени и другите две, при положение че наблизо има училище, детска градина и две предприятия? Моля да разпоредите на комисията по безопасност на движението да си свърши работата. В противен случай ще имам съмнения, че се изпълняват нечии интереси“, пише до кмета Стойчо Димитров и

сигнализира началника на РУ – Сандански, че на кръстовището паркират МПС, които чакат за подмяна на гумите и нарушават Закона за движението по пътищата/ ЗДП/. Това, по думите му, създава и предпоставки за пътни инциденти, също така застрашава живота, здравето на стотици граждани, деца и ученици, тъй като пресичането е много трудно и рисково.

„Моята молба е патрулиращите коли на МВР по-често по възможност да преминават на това място и да вземат мерки съгласно ЗДП“, обръща се към началника на РУ – Сандански Стойчо Димитров. Коментира и как от сервиза ползват две паркоместа от „синя зона” на улицата.

„На сесия на Общинския съвет попитах и получих отговор, че ЕТ „Емил Арнаудов-Красимир Арнаудов“ ползват едно фиксирано паркомясто, за което плащат такса, определена от ОбС. На знака обаче са обозначени две паркоместа. След моя въпрос от „синя зона” дойдоха и лепнаха бяла лента на знака, да не се вижда, че са две места“, разказа Димитров и подчерта, че така и не получил отговор нито от кмета, нито от съветници. Сподели и как в почивен неделен ден по обяд, или в диапазона от 14-16 часа, когато не би следвало да се вдига силен шум, в работилницата са сменяни гумите на служебен общински автомобил.

„И след като кметът е толкова загрижен за тази работилница, нека улицата да стане частна“, заяви Стойчо Димитров и предостави снимков материал и множеството жалби, сигнали и писма. Сред тях е и предложението, отправено към управника и председателя на ОбС.

„Откакто е създадена „синя зона” на ул. „А. Хадживасилев“, общината е загубила около 200 хил. лв., за да съществува работилницата за гуми на братя Арнаудови. Моето предложение е вместо от дясната страна, както е сега, „синя зона” да се измести в лявото платно, по посока на движението, защото там паркоместата са два пъти повече, както е и на съседните улици „Юрий Гагарин” и „Кочо Честименски”. Така общината ще печели и няма да губи, както е сега“, категоричен е Димитров и подчертава, че управниците са избрани, за да защитават интересите на всички хора, а не само на определени.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА