Сигнал на благоевградчанин до КПК, гл. прокурор, НАП и МВР: Подозират екскмета Ат. Камбитов и съветника Р. Тасков в служебни злоупотреби и пране на пари около имота на „Зърнени храни”

В съмнителни сделки, злоупотреба с власт и пране на пари подозират екскмета на Благоевград Атанас Камбитов и общинския съветник и бивш председател на ОбС Радослав Тасков. Сигнал с искане на пълна проверка на сделките с имота от 17,2 дка на „Зърнени храни“ е подал до Комисията за противодействие на корупцията, главния прокурор, НАП и МВР благоевградчанинът Борислав Стоицов. Той е сред наследниците на 6,5 дка от въпросните 17,2 дка, продавани и прехвърляни няколко пъти в периода от 2008 до 2022 г., чийто последен собственик е „Фантастико Груп“ ООД.

Ат. Камбитов Р. Тасков



Имотът е на стратегическо място в Благоевград, на ул. „В. Левски“ 56, и първата сделка с него е през 2008 г. В сигнала си Б. Стоицов припомня, че преди 17 г. сделката „Зърнени храни“ е сред най-големите имотни сделки в Благоевград, а купувачът – чуждестранният инвеститор „Паркридж Ритейл България 1“ ЕООД, е превел по банков път впечатляващата тогава сума от 9,8 млн. евро (18,8 млн. лв.). Новият собственик, преструктуриран във „Фокус Мол Благоевград“ ООД, иска виза за проектиране, но получава от общината отказ с мотив, че е стартирана процедура за разширяване на бул. „Димитър Солунски“, тя планира и изграждане на зелена площ, която ще засегне част от частния терен. Инвеститорът се отказва от проекта си, а впоследствие проектът за разширение на бул. „Д. Солунски“ пропада, което поражда съмнения за добре организирана схема за въвеждане в заблуждение на инвеститора, за да се откаже той от мащабните си планове.

Взривяването на силозите на „Зърнени храни”



През 2013 г. кметът Атанас Камбитов и председателят на ОбС предават имота на частен съдебен изпълнител за публична продан, но не в полза на общината. ЧСИ Георги Цеклеов обявява проданта на 22 юли 2013 г. заради дълг от 788 333,33 лв. По време на законния 1-месечен срок за проданта председателят на ОбС Р. Тасков в съдружие учредява ново дружество „Смарт Проджектс Груп“ ООД, което на 23 август е обявено за новия собственик на имота от 17,2 дка. Така имот, оценен 5 г. по-рано на 18,8 млн. лв., е придобит за по-малко от 1 млн. лв.

Още по-странно е, че кметът Атанас Камбитов прави услуга на новите собственици, като 12 силоза и асансьорната кула се разрушават за сметка на общината и се плащат от данъкоплатците, а от направения разход общината няма никаква изгода. Първият взрив, който се оказа неуспешен, е направен в деня на публичната продан , а вторият – успешен – когато собствеността вече е била прехвърлена на новия собственик.

Съмненията на подателя на сигнала са, че тъй като в документацията на частния съдия-изпълнител не са упоменати индустриалните сгради в имота, стойността му е била изкуствено занижена. Девет години по-късно „Смарт Проджект Груп“, която притежава имота, става собственост на Владимир Николов срещу сумата от 300 лв., като това става с прехвърляне на 100% от дружествените дялове. Два месеца по-късно Николов влива фирмата си във „Фантастико Груп“ ООД, с което капиталът на „Фантастико“ от 100 000 лв. се увеличава на 5 115 350 лв. – знак, че активите, включително въпросният имот, вече са оценени пъти над продажната цена от 788 333 лв. и от 300 лв., за колкото са прехвърлени дяловете през 2022 г. Това е индикатор за потенциална схема за избягване на данъчни задължения или пране на пари.

През 2024 г. съдът в Благоевград установява, че 6,5 дка от препродавания и прехвърлян 17,2 дка имот е бил обект на реституционни претенции. Документи в общината за това има от 2000 г., тогава е направен отказ за връщане на земята с мотив, че има обществен обект, но съдът го обявява за нищожен. Това означава, че всички сделки с имота са правени при несигурна собственост и това поставя под въпрос законосъобразността им.

Борислав Стоицов настоява главният прокурор, НАП, КПК и МВР да изискат всички документи по сделките и всички действия на служебни лица, касаещи имота на бившите „Зърнени храни“, да се назначат съдебно-счетоводна и финансова експертиза, както и строително-техническа за цената на разрушените сгради и направените от общината разходи за събарянето им.

„Реституционните ни претенции са били известни в общинска администрация през цялото време. Останалите собственици на земеделски имоти в района на „Зърнени храни” са представили удостоверения, че се отказват от тях, но не и ние. Предполагам, че са се надявали, че няма да сме толкова настоятелни в претенциите да ни бъдат възстановени имотите, които някога прадядо ми е притежавал и са му били отнети“, коментира за „Струма“ подателят на сигнала Борислав Стоицов. Той допълни, че е изпратил сигнала си и до благоевградските Икономическа полиция и Окръжна прокуратура, както и до РИОСВ, че имотът от години стои неразчистен и с тонове бетон от съборените сгради.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА