Сигурните знаци, че не сте добри в леглото и как да поправите това

Ако четете тази статия, вероятно се замисляте за миналите си сексуални преживявания и се чудите дали представянето ви е било на ниво.

Според проучване на Superdrug Online Doctor, това е често срещан страх, като почти една трета (32%) от британците подозират, че не са добри в леглото. Невинаги обаче е лесно да разберете дали уменията ви в спалнята са недостатъчни – особено ако партньорът ви е майстор на фалшивите оргазми или пък не умее да изразява нуждите си, пише Metro.

Макар че най-очевидният начин да разберете със сигурност е просто да попитате, може да избегнете неловкия момент, като потърсите определени сигнали, преди да поискате официална оценка. Всеки иска да се чувства като най-добрия партньор, който другият е имал, така че осъзнаването на противното може да бъде сериозен удар. Имайте предвид обаче, че наистина непоправими са само тези, които не полагат усилия да се подобрят.

Тези 11 знака могат да ви дадат добра представа, че имате нужда от малко обучение в леглото, което ще ви позволи да идентифицирате проблемите и да промените нещата.

Трудно ви е да останете в настоящия момент

Според д-р Лори Бет Бисби, клиничен психолог, акредитиран терапевт и интимен треньор, неспособността да останеш в настоящия момент е „невероятно често срещана“, но е ясен сигнал, „защото страхотният секс изисква всички участници да присъстват, да са свързани и фокусирани един върху друг и върху това, което правят“. Тя препоръчва да се научите да фокусирате вниманието си, като изберете усещане, върху което да се съсредоточите – гледка или звук – и след това да се връщате към тази точка на внимание, за да се върнете към сексуалния акт всеки път, в който съзнанието ви започне да се рее.

Не общувате преди, по време на или след секс

„Ако никога не питате партньора си какво харесва и избягвате всякакъв разговор преди, по време на или след секс, това е знак, че може би пропускате възможности“, казва пред Metro Анабел Найт, квалифициран консултант за двойки и секс експерт към Lovehoney. „Тихият секс не е лош, но нулевата комуникация често означава нулева съвместна работа“. Тя отбелязва, че това лесно се поправя с прости въпроси като „Какво би искал/а да правя по-често?“, добавяйки: „Ще се изненадате колко далеч може да ви отведе малко любопитство.“

Партньорът ви избягва да инициира секс

Анабел обяснява, че въпреки че това „може да е фин знак, че сексът се усеща като едностранчив или не особено удовлетворяващ за тях“, това не означава непременно, че сте „зле“ в секса – просто нещо не се получава.

„Проведете нежен разговор“, казва тя. „Опитайте нещо ново. Променете рутината. Играчки, лубриканти или облекло могат да помогнат за разнообразяване, ако все още не сте ги пробвали. Споделеният ентусиазъм е най-сексапилната съставка“, обяснява тя.

Партньорът ви се е отказал да ви дава обратна връзка

Секс треньорът Джема Найс, от името на Superdrug Online Doctor, казва пред Metro: „Това може да се случи, когато комуникацията се е сринала, например, ако в миналото са споделяли обратна връзка, но са усетили, че не е била чута, може да са спрели да опитват“.

Тя продължава: „Това може също да сигнализира за вид „тихо напускане“, при което те са обмисляли да се дистанцират от връзката изцяло“.

„За да продължите напред, и двамата ще трябва да създадете пространство за открити, честни и наистина уязвими разговори. Фокусирайте се върху използването на изрази с „аз“, вместо да отправяте обвинения – това поддържа дискусията конструктивна. Наистина се слушайте един друг, без разсейвания, устройства или мислено репетиране на следващата си реплика“, препоръчва експертът.

Рядко издържате достатъчно дълго, за да може партньорът ви да свърши

Според Джема това може да е проблем чисто поради биологични причини, тъй като „мъжете обикновено издържат между пет и седем минути, докато на жените обикновено им трябват 20–30 минути“. Това не означава, че сте обречени, но комуникацията става още по-важна. Ако свършвате много преди партньора си, и двамата трябва да говорите открито за това какво ви носи удоволствие, колко дълго трябва да продължават определени видове стимулация и какво помага най-много. Въпреки че бързото достигане на кулминация не ви прави лош любовник, липсата на опит да помогнете и на партньора си да достигне оргазъм не е белег на добър такъв.

Отнасяте се към секса като към представление

Понякога може да се опитвате толкова усилено да бъдете брилянтни в леглото, че всъщност това да има обратния ефект. Анабел отбелязва, че най-добрият секс включва „двама души, които съвместно създават момент“, така че е важно да се отнасяте към него като към преживяване, а не като към моноспектакъл.

Тя добавя: „Забавете всичко. Фокусирайте се върху усещанията, а не върху самокритиката. Попитайте партньора си какво му харесва и надграждайте върху това, вместо да се опитвате да впечатлявате“.

Вашето удоволствие е основният фокус

В подобен смисъл, ако сексът се превърне повече във вашето освобождаване, отколкото в удоволствието и на двамата партньори, това създава небалансирана динамика, която рядко се усеща удовлетворяваща за когото и да е от вас.

Джема казва, че това често произтича от липса на емпатия или от трудност при разчитането на сигналите на партньора ви.

Ако сексът е станал предвидим, рутинен или монотонен, Джема казва, че връзката може да е изпаднала в коловоз. С течение на времето това може да доведе до „липса на интимност или емоционална сигурност и да увеличи дистанцията между двама ви“.

Решението? Започнете отново да излизате на срещи. Задавайте си въпроси като на първа среща, пробвайте нови дейности заедно или се ангажирайте със седмична среща, на която да флиртувате един с друг, както сте го правили преди.

Решението? Започнете отново да излизате на срещи. Задавайте си въпроси като на първа среща, пробвайте нови дейности заедно или се ангажирайте със седмична среща, на която да флиртувате един с друг, както сте го правили преди.

Джема продължава: „Започнете да възстановявате емоционалната връзка. Щом го направите, нещата ще започнат да се случват естествено".

Неглижирате разговорите след секс

Обръщането на гръб веднага след края на секса може неволно да създаде усещане за отхвърляне, казва Джема. Разговорите в леглото са нещо повече от празни приказки – те са шанс да се свържете отново и да осмислите преживяването заедно.

„Ако не разговаряте, това може да накара другия човек да се почувства отхвърлен“, добавя тя. „Затова говорете за нещата, които са ви харесали по време на секса. Обсъдете какво е било приятно и какво не. Постоянната комуникация за това как се чувствате наистина може да помогне за възстановяването на връзката“.

Постоянно пропускате любовната игра

Анабел предупреждава, че твърде много хора се отнасят към любовната игра като към незадължителна подготовка преди „истинския“ секс.

Това е въпреки факта, че повечето жени „се нуждаят от постоянна стимулация на клитора и достатъчно натрупване на възбуда, за да се почувстват удовлетворени“.

Удължаването на любовната игра, въвеждането на играчки и преместването на фокуса от проникването към удоволствието могат драстично да подобрят преживяването и за двамата партньори. Джема добавя също, че любовната игра не започва само в спалнята, а всъщност „стартира в секундата, в която приключи последният ви сексуален акт“ – чрез флирт, закачки или изпращане на игриви съобщения, които поддържат очакването живо.

Без това, възбудата става по-труднодостъпна, лубрикацията намалява и цялото преживяване може да се усети прибързано. Тя съветва да се използва лубрикант за физически комфорт, но напомня на двойките, че „комуникацията също е лубрикант“.

Партньорът ви винаги трябва да поема инициативата

Кой прави първата крачка, избира позите или определя темпото на секса във вашата връзка? Ако това винаги е вашият партньор, той може да е уморен да носи тежестта на емоционалния и еротичен труд.

Анабел казва, че това може да го накара да се чувства така, сякаш не участвате пълноценно. Затова е важно да се опитате да поемате инициативата поне от време на време – дори и да е извън зоната ви на комфорт.

„Поемайте малки рискове – инициирайте целувка, сменете позата или предложете нещо, което бихте искали да опитате“, добавя тя. „Увереността (дори в малки дози) променя цялата енергия“.