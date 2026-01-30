Силвия Къдрева също е съгласна да бъде служебен премиер

Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева заяви пред журналисти, че не бяга от отговорност и е съгласна да поеме поста на служебен премиер. „С президента Йотова проведохме среща, последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в НС. Заявих, че не бягам от отговорност, сега отново потвърдих това мое решение. Ясно казах на президента „Да, приемам“, каза тя.

Тя припомни, че преди два дни НС е взело решение за изменение на Закона за сметната палата, което предвижда дейностите по декларирането на имуществени интереси на лицата, заемащи публични длъжности, конфликт на интереси и превенцията да преминат към Сметната палата. „Отчитайки опита, който имам в осъществяване на прозрачност и превенция на корупцията, предстоят отговорни задачи, за да може да бъде осъществена организацията в Сметната палата“, каза още Къдрева.

Тя бе запитана колко бързо може да сформира кабинет. „Ще изчакам решението на президента, за да мога да мисля в тази посока. Не бягам от отговорност. Изключително трудна задача ще бъде за сформирането. Предполагам, че за всеки един от нас-кандидатите ще бъде трудно, не познаваме тази дейност и този процес“, обясни още Къдрева.

По-рано тя пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.