19 души са в неизвестност след взрив в завод в САЩ

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозия в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите.

„Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души“, посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.

Взривът разруши вчера завод на компанията „Акюрат Енерджетик Системс“, разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.

Експлозията е станала в предприятието Accurate Energetic Systems, намиращо се близо до град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил, съобщи шерифската служба на окръг Хикман. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с 8 сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

В публикация в социалните мрежи службата призова хората да избягват района, за да позволят на екипите да си свършват работата.

„В момента в неизвестност са 19 души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви Дейвис. „Имаме и загинали, но първо ще се свържем със семействата им, за да ги уведомим лично“, добави той.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

Шерифът уточни, че районът е обезопасен, но предупреди, че на територията на завода може да настъпят вторични, по-малки експлозии.

На видеоклип от мястото на инцидента се вижда горящо поле с отломки и издигащ се над него дим. Местен телевизионен канал излъчи кадри, на които се виждат отломки, разпръснати около мястото на експлозията, както и повредени автомобили на близък паркинг. Новинарските екипи съобщиха, че са получили обаждания от жители на района, разтревожени от силната експлозия.

Компанията Accurate Energetic Systems, основана през 1980 г., е производител на взривни вещества. На своята страница във Facebook фирмата посочва, че произвежда „различни видове високоенергийни взривни съединения и специализирани продукти“ за нуждите на Министерството на отбраната на САЩ, както и за американския индустриален сектор.

