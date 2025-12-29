Силен вятър в почти цялата страна



За понеделник (29 декември) отново е издадено предупреждение от първа степен – жълт код за опасно силен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за почти цялата страна, с изключение на 4 области в Южна България: Смолян, Кърджали, Хасково и Ямбол. В тези области кодът е зелен.

Във всички останали населени места на страната ще има силен вятър и от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито“.

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще е облачността над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще превали слаб сняг. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между -5 и 0 градуса, в София – около -3 градуса.

Източник: НИМХ

В понеделник

преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява и след обяд в цялата страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в София – около 4 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, утре през деня ще се понижава.

Над планините

облачността ще е променлива, след обяд често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около -4 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5-7 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 5 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и изгрява в 12 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи.

Във вторник

минималните температури ще са между -5 и 0 градуса, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса. След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух.

Ледена Нова година

В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход – минималните между -5 и 0 градуса, а максималните – между -2 и 3 градуа. В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от -8 градуса на места в Западна България до -1 градус в източните райони.