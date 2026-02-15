Силна градушка се изсипа над кюстендилското село Ябълково. Промяната в метеорологичната обстановка започна с гръмотевична активност и пориви на вятъра. Малко по-късно от небето се изсипа интензивна градушка, която продължи няколко минути и образува тънка бяла покривка по земята, предаде Фокус.
Към момента няма информация за нанесени щети.
Силна градушка се изсипа над кюстендилското с. Ябълково
Силна градушка се изсипа над кюстендилското село Ябълково. Промяната в метеорологичната обстановка започна с гръмотевична активност и пориви на вятъра. Малко по-късно от небето се изсипа интензивна градушка, която продължи няколко минути и образува тънка бяла покривка по земята, предаде Фокус.