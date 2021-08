Силно женско присъствие на джаз фестивала в Банско, проф. Ст. Оникян отбелязва на сцената 70-и рожден ден

Силно и запомнящо се ще е женското присъствие на тазгодишния джаз фестивал в Банско. Днес от 20 часа на площада в града първи гласове ще извият недостижимите Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева. В последните няколко години трите дами на българския джаз покоряват публиката с общото трио „Ladies of JAZZ”. В рамките на изпълнението си те ще представят както авторски песни, така и адаптации на емблематични песни от световната дамска джаз сцена през последните десетилетия, включително такива на Ела Фицджералд и Ерика Баду.

Финалът на фестивала (14.08.) също ще е женски. Кралицата на румънската джаз сцена Теодора Броди-Енаке ще понесе публиката в едно неповторимо джаз пътешествие в света на класиката под името „Sound of the Root”.

Финалът на джаз фестивала в Банско ще е за Хилда Казасян и Плевенската филхармония. Те ще потопят публиката в света на вълшебната филмова музика от любими ленти. В програмата са подбрани любими мелодии от български игрални филми, като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Адаптация“, „Вчера“ и др.

Особено очаквано от публиката е и участието на Вики Алмазиду, която ще излезе на сцената в града на 9 август от 20 часа. Тя ще докосне слушателите до уникалния „Последен албум на Милчо“. „Соната 57“ е заглавието на последния албум на Милчо Левиев, който е завършен от певицата след смъртта на композитора. Той съдържа оригинални джаз аранжименти за глас и камерни инструментални формации върху теми от емблематични произведения на Рахманинов, Шопен, Барток, Владигеров, Равел и Чайковски. Първите записи на албума са дело на самия Милчо Левиев, а след смъртта на композитора Вики Алмазиду заедно с Валери Костов и Иван Милчев довършват албума.

Друго специално женско участие във фестивалната програма е това на проф. Стефка Оникян, която ще се качи на сцената на 10 август. Особено вълнуващо ще е това участие за грандамата на българския джаз, тъй като на сцената в Банско Оникян ще отбележи и своя 70-и рожден ден.

ИВАН ИВАНОВ

