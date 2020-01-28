Силно земетресение разтърси Гърция

След силното земетресение в Турция, трус бе регистриран и в Гърция. Земетресение с магнитуд 5,2 бе усетено близо до гръцкия архипелаг Додеканези в югоизточната част на Егейско море, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано в 15.38 часа централно гринуичко време. Епицентърът е разположен на 78 километра югоизточно от остров Карпатос, който е част от групата острови Додеканези, предава “Дарик”.

По първоначална информация, огнището е на дълбочина 10 километра. Все още не е ясно дали има жертви и разрушения.

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