Силоваците от „Марек 13“ излъчиха 4-ма медалисти на домашен терен, двама от тях се позлатиха

СК по силов трибой “Марек 13“ със старши треньор секретаря на родната федерация Роберт Михайлов организира 4-ия кръг от републиканско първенство по класически трибой за юноши и младежи. В надпреварата в зала „Спортна“ в Дупница се пуснаха над 20 клуба от цялата страна с над 70 участници. Домакините бяха представени от четирима силоваци, всеки един от които заслужи място на подиума сред медалистите. Шампион на шампионите в кат. 76 кг при дамите до 23 г. стана Виктория Иванова. Със златото се окичи и Станимир Данчев в кат. 66 кг при юношите до 18 г. На сребърното стъпало на почетната стълбичка при мъжете до 23 г. се качи в кат. 93 кг Валентин Чивлиев, а Иван Владимиров взе бронзовото отличие при 83-килограмовите. Наградите връчиха кметът Първан Дангов и заместникът му Бойко Христов. Специални купи бяха осигурени за Шампиона на шампионите в различните категории. Призьорите си тръгнаха и с книгата на Арнолд Шварценегер “Бъди полезен“, както и с хранителни добавки.

Награждаването на Шампиона на шампионите в различните категории, В. Иванова е вдясно на почетната стълбичка

На състезателния подиум



„За първи път в Дупница се провежда кръг от републиканското първенство по класически трибой. Дойдоха състезатели от цяла България, което е признание, разбира се, за това, което г-н Роберт Михайлов прави в града с неговия клуб“, отбеляза в приветственото си слово към присъстващите дупнишкият градоначалник.

НИКОЛАЯ ИВАНОВА