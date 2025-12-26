Симеон Николов – №6 в световна спортна класация

Родният национал Симеон Николов получи световно признание за изявите си и беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World.

Спортната медия написа за него:

„Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си – диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра.“

Той завърши Мондиала със страхотни резултати – 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена, България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години.“

Бе публикуван и клип с някои от най-запомнящите се изяви на Николов на Световното първенство по-рано тази година, където Мони и България завоюваха сребърните медали.