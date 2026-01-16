Симитличанинът, който с един юмрук изпрати в „Пирогов“ благоевградско ченге, с условна присъда

Атанас Димитров призна вината си, разкая се и сключи споразумение с прокурора за по-леко наказание

Мъжът от Симитли, който бе обвинен за причиняване на средна телесна повреда на благоевградски полицай след улична разправия, бе осъден на 1 г. условно. 44- годишният Атанас Димитров се призна за виновен и се споразумя с наблюдаващия прокурор Елица Калпачка да понесе по-леко наказание, а именно 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок. Споразумението бе одобрено с определение на съдия Силвия Алексова от РС – Благоевград.

съдия Силвия Алексова Елица Калпачка



Както „Струма“ писа, екшънът се разигра на 24 май 2025 г. около 20.30 ч. на ул. „Цар Иван Шишман“, в близост до пешеходния мост за кооперативния пазар в Благоевград. 45-годишният полицейски служител Светослав Иванов, който е експерт в криминалистичната лаборатория на ОД на МВР – Благоевград, бил на разходка със съпругата си в съботната вечер. При разминаване с други трима мъже неволно бил закачен с чанта и им направил забележка, което довело до разправия. Единият от мъжете ударил с юмрук в областта на лицето полиция, който паднал на земята и ударил главата си в тротоара. Агресивната сцена станала пред очите на жена му, която потърсила помощ на телефон 112. Пострадалият е транспортиран за лечение в „Пирогов“ в София с контузия на мозъка и фрактура на черепа, с временна опасност за живота. По време на инцидента полицейският служител Светослав Иванов не е бил на работа. След екшъна първоначално са задържани и тримата мъже от Симитли, но впоследствие като обвиняем за престъпление по чл.129 ал. 2 от НК – причиняване на средна телесна повреда, е привличен само 44-годишният Атанас Димитров.

С постановление на наблюдаващия прокурор престоят му в ареста е удължен за 72 ч., след което Районен съд – Благоевград му определи мярка „задържане под стража“, която бе разгледана при закрити врата. Седмица по-късно тричленният състав на Окръжен съд – Благоевград го освободи под „домашен арест“ с електронна гривна. На делото, което бе публично, бе изтъкнато, че обвиняемият е с чисто съдебно минало, семеен, с две деца, и не е осъждан. През последните 10 години бил на гурбет в Германия, а последно във Финландия, където е работел към фирма за фотоволтаици. Тогава Атанас Димитров изрази съжаление за случилото се на 24 май и каза, че ще падне на колене, ако види пострадалия полицай, като не е имал за цел да му причини такива тежки увреждания. Според съдебномедицинската експертиза, след като бил повален с един юмручен удар в главата на земята, пострадалият е получил средни телесни повреди, изразяващи се в черепно-мозъчна травма – счупване на черепни кости, травматичен субархноидален кръвоизлив и мозъчна контузия. За това престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 6 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години, което се счита за по- леко деяние.

В случая обвиняемият симитличанин, след като признава вината си и изразява съжаление за стореното, също така е неосъждан, има възможност да сключи сделка с прокурора за условна присъда. Наред с това той е осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Благоевград сума в размер на 598.21 евро, или 1170 лева – 600 лева за изготвяне на съдебномедицинска експертиза и 570 лв. за оказана правна помощ по реда на Закона за правната помощ, платени от Националното бюро за правна помощ. След одобряване на споразумението с определение на съдия Силвия Алексова наказателното производство е прекратено, а случаят архивиран. При това положение пострадалият полицейски служител може да заведе гражданско дело за обезщетение за причинените му вреди.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА