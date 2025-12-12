Симитличанинът К. Василев стана първият ненужен във „Вихрен“, петричанинът П. Караангелов напусна болярите, самуиловецът Вл. Гогов остава в Своге

Китан Василев стана първият играч, който напусна „Вихрен“ в навечерието на зимната пауза. Симитличанинът вчера потвърди новината, уточнявайки, че напуска Сандански „по взаимно съгласие“. „Разделихме се с досегашния ми отбор. В момента съм в период на изчакване. Има няколко запитвания от други клубове, вероятно ще има и други обаждания. Няма да бързам с решението, ще преценя всички оферти, за да мога да направя най-добрия избор“, коментира роденият през 1997 г. флангови футболист, който пристигна в курортния град в началото на тази година от втородивизионния тогава „Добруджа“. Крилото бе със сериозен принос за промоцията на еделвайсите в професионалния футбол и разписа 7 пъти през втората част на първенството в ЮЗ Трета лига. Щуромовакът, който е бивш младежки национал на България, тази есен изигра 12 мача за новака сред професионалистите, като контузии попречиха за по-честото му появяване на терена. На сметката си има едно попадение за атрактивното равенство 3:3 с „Етър“ на стадион „Ивайло“ и по една асистенция при домашните победи срещу „Спартак“ /Плевен/ с 1:0 и срещу „Локомотив“ /Горна Оряховица/ с 6:0. Дотук в кариерата си има общо 200 двубоя в родния елит и Втора лига.

К. Василев спечели ЮЗ Трета лига с „Вихрен“, но сега ще трябва да си търси нов отбор

П. Караангелов се раздели с болярите /сн. 2/, докато Вл. Гогов оцеля в Своге /сн. 3/



В същото време петричанинът Петър Караангелов се оказа в квинтета футболисти, заедно с юношата на благоевградските орлета Кръстьо Банев, Димитър Илиев, Кристиян Вълков и Васил Василев, които вкупом си тръгнаха от „Етър“. 23-годишният футболист бе желан от родния „Беласица“ през лятото, но предпочете офертата на болярите, за които изигра 14 срещи през есенния дял от първенството.

Бившият комита Владимир Гогов пък оцеля в грандиозната чистка в „Спортист“ /Своге/, откъдето бяха прогонени 8 играчи накуп. Роденият в петричкото село Самуилово опорен полузащитник, с близо 100 двубоя за „Беласица“, ще продължи колаборацията си с наскоро назначения нов наставник на шоколадите Ахмед Хикмет, след като се сработи и с предшественика му Ивайло Василев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ