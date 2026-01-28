Симитличанинът Р. Кирилов долетя от Турция: Трябва да сме смирени – първо „Вихрен“, после „Лудогорец“

Симитлийското крило на „Левски“ Радослав Кирилов бе футболистът, излъчен от спортно-техническия щаб да говори на летището след при пристигането на сините от лагера в Турция и ден преди заключителния спаринг срещу „Вихрен“ днес. „Направихме много добър лагер. Поздравявам и организаторите – подготвихме се по най-добрия начин, не пропуснахме нито една тренировка или контрола. В супер настроение сме. Ще направим всичко възможно, за да вдигнем нивото. Целта на лагера беше да се подготвим най-вече физически. В контролите ритъмът на игра, в някои от тях се доближаваше до официалните мачове. Имаме страхотен колектив и хубава основа. Това е важно. Сега трябва да се сработим с новите попълнения и да вдигнем нивото. Позитивно настроен съм, че ще го направим. Конкуренцията, когато я приемеш за нещо хубаво, може само да израснеш. Армстронг Око-Флекс е много добър футболист и ще помогне много на отбора. Смятам, че с него ще вдигнем още повече нивото. Хубаво е, че се изправяме срещу силен отбор като „Лудогорец“ в първия официален мач. Има израстване в отбора. Все по-добре успяваме да изработим някои неща, но трябва да сме смирени, да не летим в облаците. Преди двубоя за суперкупата трябва да изиграем отговорно контролата със санданчани. Резултатът от тази проверка може да не е важен, но сериозността и отношението са важни. Нека мине всичко наред, а след това ще започнем да мислим изцяло за мача с разградчани. Те имаха и по-малко почивка, но аз не обичам да гледам другите отбори. Фокусиран съм върху моето представяне и това на отбора. Важното е ние да се представим по най-добрия начин. Много добри момчета има в съблекалнята, изключително отговорни, работим с изключителен екип – с човешки и професионални качества. Радвам се, че съм част от този отбор“, заяви бившият футболист на орлетата.

ТОНИ КИРИЛОВ