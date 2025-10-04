Симитличанинът Р. Кирилов оцеля в чистката на „старците“ в националния отбор

Новият селекционер Ал. Димитров шокира с избора на Ив. Турицов, босът на авиаторите

Цв. Найденов: Този Майстор само да не бие дузпи…

Симитличанинът Радослав Кирилов оцеля в чистката на „старците“ в националния отбор, каквато анонсира при встъпването си в длъжност преди няколко седмици новият селекционер Александър Димитров. Предводителят на лъвовете нямаше как да подмине отличната форма на крилото на „Левски“, който макар и в Христова възраст продължава да чупи кръстовете на защитниците в родното първенство. Другото изключение с натрупани годинки е халфът на „Лудогорец“ Ивайло Чочев, който през февруари навърши 32. Двамата са в списъка на избраниците за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. Капитанската лента най-вероятно ще остане на ръката на Кирил Десподов. Селекцията на югоизточната ни съседка, водена от Винченцо Монтела, гостува на стадион „Васил Левски“ на 11 октомври, а три дни по-късно е визитата във Валядолид срещу Испания.

Няколко са изненадите в обновения състав на България в сравнение с предпочитаните играчи в мандата на предишния наставник Илиян Илиев. Неговият наследник шокира с повиквателната за бранителя на ЦСКА Иван Турицов, който е ненавиждан от червената общност заради пропусната дузпа срещу „Лудогорец“ през юни 2023 г., подарявайки титлата на разградчани. Оттогава формата на десния бек тотално падна и редовно търка пейката, а за родината не е играл от контролата срещу Румъния на 4 юни. Преди година беше взет в отбора за мачовете от Лигата на нациите с Люксембург и Беларус, но остана неизползвана резерва. Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна да се заяде с поканата към Турицов. „Този Майстор само да не бие дузпи“, иронизира босът на авиаторите.

Недоумение предизвиква отсъствието на стълба в отбраната на лидера в Първа лига „Левски“ Кристиян Димитров за сметка на забравения от дълго време Петко Христов, дебютанта Атанас Чернев и Димитър Велковски от закъсалия „Арда“. Групата е попълнена с полузащитника на аутсайдера в елита„Славия“ Кристиян Стоянов, както и с триото Здравко Димитров, Лукас Петков и Християн Петров, които изпаднаха от състава за последните няколко двубоя.

Най-сериозен прогрес в пазарната стойност от националите ни напоследък отбелязва 20-годишният защитник Росен Божинов, за когото през лятото на 2024 г. ЦСКА 1948 прибра от белгийския „Антверп“ 500 000 евро. Преди 4 месеца играчът беше оценяван на 400 хиляди евро, докато в момента според най-авторитетния сайт за трансфери на Стария континент струва 2.5 млн. От началото на настоящата кампания той е неизменен титуляр в деветте мача на своя клуб и има на сметката си един гол.

Президентът на БФС Георги Иванов репликира наставника на България за намерението му да взаимства подхода на волейболните национали и да го приложи във футбола. „Не е правилен аналогът между волейбол и футбол предвид това, че има картотекирани 130 000 футболисти. Голямата масовост обаче не вдига нивото, защото няма качество. Има много неща, които трябва да се променят, дори и законодателни, за да може наистина да имаме качествени футболисти, които да отговарят на европейските изисквания, когато играем на много високо ниво. Националният ни мъжки отбор се среща например с Испания и Грузия, техните футболисти са на много високо ниво, играят в много силни клубни отбори и имат много силна индивидуална класа“, заяви Гонзо.

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948).

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА).

Полузащитници: Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия).

Нападатели: Радослав Кирилов (Левски), Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия)

СТОЙЧО СТОИЦОВ