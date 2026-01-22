Симитличанинът Р. Кирилов стяга куфари за Индонезия, сините се занулиха с поляци

Симитличанинът Радослав Кирилов стяга куфари за Индонезия, за да играе за България в приятелския турнир срещу екзотични съперници от калибъра на Сейнт Китс и Соломоновите острови. Желанието си да поеме по далечната дестинация в края на март юношата на „Киево“ анонсира от базата на „Левски“ в Турция, където сините се готвят за жестоката битка, която им предстои в преследване на първа титла от 17 г. насам.

„Винаги съм казвал, че съм на линия, когато националният отбор има нужда от мен. Стига да съм здрав, няма никакъв проблем. Това е изключително голяма чест, която малко хора имат тази привилегия да изпитат. Винаги съм носил националната фланелка с чест, гордост, достойнство и ще продължавам да го правя, докато имам възможност. Да, екзотична дестинация, екзотични отбори, но се надявам да бъде ползотворно за нашето развитие като национален отбор”, заяви крилото на сините от „Герена“, цитиран от „Спортал“. „Идеята ми е да играя футбол възможно най-дълго, защо не още 5-6 години. По-хубаво нещо от това няма. Водя начин на живот, чрез който, ако мога, да удължа кариерата си. Честно казано, сега съм фокусиран върху този сезон, върху предстоящите ми предизвикателства с „Левски“ през този и следващия сезон, защото имам още година договор. След това ще видим. По принцип човек не трябва да си прави планове, а да изживява момента – ден за ден. Да се наслаждава на момента. Опитвам се да правя това и ми доставя удоволствие. Първите ми години в италианския професионален футбол преминаха в по-долните дивизии. Там усещах, че не е тази кариера, към която се стремях, и това беше причината да се върна в България на 24-25 г. Не обичам да се връщам много назад. Колективът и професионализмът в „Левски“ е на изключително високо ниво. Смея да твърдя, че сме разнообразен отбор, доста сме силни в дефанзивен и офанзивен план, балансирани сме. Когато работиш, винаги можеш да се подобряваш. Винаги съм казвал, че конкуренцията е изключително полезна, ако всеки един от нас я приеме по този начин, защото тя ти помага винаги да си нащрек, да се развиваш. На жаргон казано – “да не пускаш кокала” и да си на всяка тренировка на 100 процента. Който показва по-добра игра и форма в дадения момент, той ще играе. Нашият треньор Веласкес е изключителен професионалист, изключителен човек. Винаги се държи по възможно най-добрия начин с нас. Да, емоционален е. Но смея да твърдя, че тази негова емоционалност те държи буден и винаги в кондиция“, каза още Р. Кирилов, който вчера започна титуляр срещу полския „Заглебие“ в третата контрола на сините на турска земя.

Лидерът в нашенския елит се занули с втория в Полша след 70:30 владеене на топката, но с чисти голови положения под санитарния минимум. Наставникът Хулио Веласкес заложи от първата минута на Светослав Вуцов под рамката, пред когото действаше защитното каре Никола Серафимов, Кристиян Димитров, Кристиян Макун и Майкон. Ролята на опорни халфове изпълняваха капитанът Георги Костадинов и Акрам Бурас, по дясното крило оперираше Кирилов, отляво Евертон Бала, докато вместо Мустафа Сангаре атаката поведе новото попълнение Армстронг Око-Флекс, подпомаган от Мазир Сула. Гостите се бранеха храбро с 11 човека, а няколкото ситуации пред тяхната врата, в които миришеше на гол, бяха създадени от резервите на Веласкес в този мач.

ТОНИ КИРИЛОВ