Симитличани надвиха като гости четвъртия във Втора лига на Северна Македония

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) надви „Беласица“ (Струмица) с 1:0 като гост в последната си зимна контрола. След успешната визита на четвъртия във Втора лига на Северна Македония избраниците на наставника Петър Костурков завършиха с положителен баланс подготовката за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. Симитличани изиграха 7 спаринга, в които спечелиха 4 победи, веднъж стигнаха до равенство, а 2 пъти претърпяха поражения при обща голова разлика 8:8. Септемврийци наложи висока преса още от началото на двубоя в Струмица и повечето опасности бяха пред вратата на домакините. В 10-та мин. Влади Ласков напредна с дрибъл през центъра и изведе Симеон Димитров-Симба, чийто мощен шут не остави шансове на македонския страж – 1:0. „Беласица“ (Стр) отговори с удар, който премина високо над напречната греда на Владислав Николов. В 30-та мин. Добромир Панчаревски проби по десния фланг, преодоля защитник и стреля, ала топката бе избита от голлинията. През второто полувреме действията се развиваха предимно в средата на терена. В 60-та мин. Панчаревски опита диагонален удар, но без успех. Четвърт час преди края се получи разбъркване в наказателното поле на струмичани, а Тодор Траянов отправи изстрел право в ръцете на вратаря. „В последните 2 контроли показахме добро лице, хубаво е и че вече почти всички футболисти са здрави. Доволен съм от подготовката, надявам се да се представим на ниво и в първенството“, заяви П. Костурков.

“СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Гръчки, Косов, Янков, Михайлов, Карадачки, Траянов, Янев, Ласков, Панчаревски, С. Димитров (Попев, Великов, Весков, Ил. Петров, Пл. Петров, Костов).

ИВАН ДИМИТРОВ