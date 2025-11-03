Симитличани посветиха победата в Костинброд на контузения капитан Ан. Лулейски

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) надигра „Костинброд“ с 3:2 като гост и посвети победата на капитана си Анатоли Лулейски, който скъса ахилес на тренировка и влезе за дълго в лазарета. Зрелищният мач на стадион „Георги Бенковски“ бе изпълнен с много голове и емоции. Домакините откриха резултата в 20-та мин., когато 35-годишният Радослав Василев-Меси бе точен от дузпа. Симитличани отговориха с висока преса и Симеон Димитров-Симба принуди Християн Бориславов да върне към Андрей Димитров, който се размина с топката в 30-та мин. и се получи автогол – 1:1. Гостите започнаха силно второто полувреме и създадоха няколко опасности пред вратата на съперника. 7 минути след почивката Асен Георгиев инкасира втори жълт и автоматично червен картон, оставяйки своя тим в намален състав. В 55-та мин. Добромир Панчаревски бе фаулиран на границата на наказателното поле. Първоначално реферът с петрички корени Александър Вангелов отсъди 11-метров наказателен удар, но след консултация с колегата си по тъчлинията промени решението на пряк свободен удар, от който септемрийци не можаха да се възползват. 5 минути по-късно Илиан Петров все пак спечели дузпа, а Панчаревски бе безпогрешен от бялата точка, пронизвайки горния ляв ъгъл на А. Димитров. Домакините не се предадоха и в 76-та мин. гоцеделчевският екснационал Георги Пашов направи 2:2. В 81-та мин. Веско Весков изведе Красимир Великов, който отбеляза хладнокръвно сам срещу вратаря.

“КОСТИНБРОД“: А. Димитров, Ас. Георгиев, Пашов, Бориславов, Мартинез (77-С. Иванов), Гаврилов (55-Тенев), Гозе, Вълчинов (66-Илиев), Василев, Л. Георгиев (66-Лазаров), Тошев

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Янков, Косов, Михайлов, Ласков, Траянов, Весков (90+2-Ив. Иванов), Ил. Петров (79-Великов), Попов (54-Пл. Петров), Панчаревски (79-Карадачки), С. Димитров

ИВАН ДИМИТРОВ