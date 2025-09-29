Симитличани разбиха новака „Германея“ на „Арена Крупник“ в мач с двама изгонени

„Септември“ /Сим/ разби с 4:1 новака „Германея“на „Арена Крупник“ в мач, в който отборите завършиха с човек по-малко. Пръв под душа се запъти Светослав Соколов от гостите, който си изкара 2 бързи жълти картона между 32-та и 36-та мин. По същата причина пазарджишкият рефер Станислав Апостолов изгони в 83-та мин. крайния бранител на домакините Красимир Великов, който няма да бъде на разположение за наставника Спас Стоименов за съботната визита в Радомир срещу гонещия промоция „Струмска слава“. В нито един момент обаче не беше застрашен успехът на симитличани, които се нуждаеха неистово от трите точки, за да се отдалечат от зоната на здрача. Сапаревобанчани пък се закотвиха на дъното и са единственият тим в третия ешелон на Югозапада с 0 в графата победи, докато загубите набъбнаха на 7 при 3 равенства. Добромир Панчаревски откри голеадата и я закри. Бившият играч на „Марек“ и „Рилски спортист“ даде преднина на септемврийци в 4-та мин. след грешка на вратаря Християн Александров, а дълбоко в добавеното време простреля за втори път мрежата след самостоятелен рейд и удар по земя. Йордан Костов в 53-та мин. се възползва от центриране на капитана Тодор Траянов и с глава удвои разликата. В 64-та мин. след корнер Симеон Димитров отклони топката към Здравко Карадачки, който придаде класическо изражение на резултата. Почетно за съперника вкара Слави Наков от дузпа в 66-та мин. Златният шанс за „Германея“ да поддържа интригата в мача дойде в края на първото полувреме, когато техен играч нацели гредата.

Кр. Великов /вдясно/ ще пропусне гостуването в Радомир. Играчът на мача Д. Панчаревски /сн. 3/ сн.3



„СЕПТЕМВРИ“ /СИМ/: Вл. Николов, Янков, Й. Костов, Великов, Михайлов, Попев, Траянов /85-Кючуков/, Карадачки /75-Ячев/, Панчаревски, А. Попов /80-Вл. Ласков/, С. Димитров /75-Лулейски/.

„ГЕРМАНЕЯ“: Хр. Александров, В. Георгиев /83-Т. Тодоров/, Соколов, Наков /83-К. Иванов/, Ст. Ангелов, Д. Георгиев /76-Киров/, Златков, Рибарски /46-Александров/, Д. Стоянов, Атанасов /55-А. Георгиев/, Серафимов.

ТОНИ КИРИЛОВ






