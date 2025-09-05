Симитличани спират серията от 3 мача без победа над „Ботев“ (Ихт)

Футболният тим на „Септември“ (Сим) приема „Ботев“ (Ихт) с намерението да спре негативната серия от 3 мача без победа в официалните срещи с ихтиманци. Пролетният сблъсък между днешните съперници завърши 2:2 на стадион „Христо Ботев“, а през 2024 г. симитличани загубиха в Югозападната Трета лига с 1:2 у дома и с 1:4 навън. Както е известно, двубоят от 6-ия кръг бе изтеглен с 24 часа, заради контролата на ветераните на „Септември“ с 9-кратния шампион при бившите футболисти „Витоша“ (Бистрица), която започва от 18.00 ч. на „Арена Симитли“ утре. Срещу ботевци наставникът Спас Стоименов не може да използва наказаният нападател Добромир Панчаревски. Фланговите нападатели Илиян Петров и Пламен Петров са контузени, в лазарета са и халфовете Анатоли Лулейски и Карлос Сотиров. Добрата новина за септемврийци е завръщането в групата на полузащитника Веско Весков и универсалният боец Здравко Карадачки, които се възстановиха от травми.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





