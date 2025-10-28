Симитли гради нов храм! Неврокопският митрополит Серафим положи основния камък на църквата „Възкресение Лазарово“

Днес, след тържествена Архиерейска света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим в храм „Рождество Богородично“, град Симитли посрещна едно от вълнуващите духовни събития в Общината – полагането на основния камък на новостроящия се храм „Възкресение Лазарово“.

Негово Високопреосвещенство извърши водосвет и благослови строежа на новия Божи дом, който се намира в гробищния парк на града. Заедно с митрополит Серафим в молитвеното тържество се включиха отец Спас Веселински и още десет духовници от Неврокопската епархия.

На събитието присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, представители на общинската администрация и местния парламент, кметове на населени места, граждани и общественици. Сред гостите бяха и архитект Чонков и инженер Христов – част от екипа, който ръководи строителството на новия храм.

Храмът „Възкресение Лазарово“ ще бъде изграден в чест на Свети Лазар – един от най-почитаните светци в православната вяра, когото Иисус Христос възкресил четири дни след смъртта му. Божият дом ще се разположи върху площ от 60 квадратни метра в гробищния парк на Симитли. Проектът предвижда и изграждането на навес за удобство на посетителите, както и камбанария, която ще огласява района с камбанен звън при църковни тържества и панихиди.

Само два месеца след първата копка строителството вече е видимо напреднало, като на място се оформят основите и конструкцията на бъдещия храм. Изграждането му се осъществява изцяло със средства, дарени от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, народния представител Стефан Апостолов, както и от щедри дарители, обединени от вярата и желанието да създадат нов духовен дом за града.

„С голяма радост отново сме тук, малко след като положихме началото на строежа чрез първата копка. Сега сме тук, за да положим основния камък във вече оформените основи на новия храм. Изпросихме от Бога благословение и милостта му, за да продължи работата по храма, да има ангел пазител на онези, които ще се трудят тук, и да съдейства Бог по-бързо да се завърши, така че това, за което се строи, скоро да бъде в полза на хората. Всичко е за слава Божия,“ сподели Негово Високопреосвещенство митрополит Серафим по време на церемонията.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и народният представител Стефан Апостолов изразиха благодарност към всички, които са съпричастни към изграждането на храма. Двамата подчертаха, че проектът е не просто строителна инициатива, а духовна мисия, която ще укрепи православната вяра и ще даде утеха на хората в трудни моменти.

Новият храм „Възкресение Лазарово“ ще се превърне в духовен център и място за молитва и упование на жителите на Симитли. Той ще осигури благословено пространство за поклонение, богослужения и ритуали, свързани с паметта на покойните.

Този дългоочакван проект е пример за съвместни усилия между местната власт, църквата и вярващите хора – пример, че когато вярата и доброто вървят заедно, резултатите не закъсняват. Храмът „Възкресение Лазарово“ ще бъде още едно свидетелство за силата на християнската вяра и за духовното единство на жителите на Симитли.