Симитли и Черниче в празничен блясък, Дядо Коледа пристигна сред светлини, заря и детски усмивки

Коледното настроение, завладяло Симитли, започна по най-топлия и благороден начин – с благотворителен базар, изпълнен с ръчно изработени коледни украшения, сътворени с много любов от социалните центрове на територията на общината. Пъстрите щандове, искрените усмивки и добрите каузи дадоха началото на един ден, изпълнен с надежда и човечност.

Малчуганите от града също се включиха със своя талант – заедно със своите майки, баби и каки те изработваха красиви сурвачки, които блестяха от цветове, живи клонки и орнаменти, носещи духа на българската традиция. Залата ехтеше от смях, творчество и коледно вдъхновение.

Следобед празничното настроение изпълни центъра на Симитли, където стотици жители и гости на града се събраха, за да видят как засиява красивата коледна елха. Гласовете на децата и очакването за чудо се смесиха в миг, когато всички посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка – този път пристигнали впечатляващо с пожарна кола, което предизвика бурни аплодисменти и възторг, след което отброиха заедно до десет и грейна красивата коледна елха.

Мажоретният състав, детският танцов състав „Изворче“, балетна школа „Бонита“ и фолклорният ансамбъл „Веселие“ под ръководството на Калина и Любомир Марянски превърнаха вечерта в истински празник на красотата и изкуството. Децата и младежите доказаха, че творческата енергия в Симитли е силна, сплотена и вдъхновяваща.

Школата по народно пеене с ръководител Елица Боянска пренесе публиката в атмосферата на българската автентичност – с красиви детски гласове, топли мелодии и искреност, която докосна публиката.

С особен интерес бе посрещнат дебютът на групата за ударни инструменти към читалището с ръководител Ивайло Романов-Пелето. Мощните ритми и динамиката плениха зрителите на градския площад.

Празничната вечер продължи в салона на читалището, където за втори път бе представен благотворителният спектакъл „Търси се приятел“. Събитието подкрепя мисията за изграждане на комбинирана детска площадка в града – кауза, която обединява жителите на Симитли и доказва силата на общността.

Празникът беше споделен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, депутата Стефан Апостолов, общественици, жители и много гости. Площадът блестеше не само от светлините на елхата, но и от усмивките на малки и големи, които заедно посрещнаха началото на коледната магия.

Коледната приказка продължи и в евроселото Черниче, където засияха празничните светлини и блесна великолепната коледна елха. Малко след вълшебството в Симитли Белобрадият старец пристигна и тук, носейки със себе си усмивки, настроение и торба, пълна с изненади за най-малките.

Площадът се изпълни с детски смях, празнична музика и радост, а сърцата на присъстващите трептяха в ритъма на настъпващите празници. Малчуганите посрещнаха Дядо Коледа с очи, блестящи от вълнение, а той дари всяко детенце с изненада и снимка за спомен.

Празникът беше уважен от градоначалника Ап. Апостолов, кмета на село Черниче Георги Стефанов, както и от десетки жители, които се събраха да споделят топлината на коледната вечер. За да бъде празничната атмосфера още по-озарена, небето над Черниче заблестя с красива заря, която постави ярък, вълнуващ финал на тържеството.

ИВАН ПЕТРОВ