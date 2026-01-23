Симитли и Черниче с модернизирано и енергийно ефективно улично осветление

В административната сграда на община Симитли се проведе заключително информационно събитие по проект на общината „Реконструкция на външно изкуствено осветление на град Симитли и село Черниче, община Симитли“. В събитието участие взеха граждани и заинтересовани лица от цялата община.

Проектът стартира на 01.11.2024 г. и ще приключи на 01.02.2026 г. В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани редица дейности, включващи доставка и монтаж на оборудване за външно изкуствено осветление, внедряване на система за автоматизация и управление, както и система за мониторинг на потреблението на електроенергия на територията на град Симитли и село Черниче.

Освен това бяха доставени и монтирани съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на външното осветление в град Симитли, разположени върху три обществени сгради в града.

В резултат на изпълнението на проекта беше създадена по-добра жизнена среда и бе модернизирана системата за улично осветление в град Симитли и село Черниче. Въведени в експлоатация са съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и система за автоматизация, управление и мониторинг на потреблението на електроенергия.

Проектът допринася за реализиране на значителни икономии на електрическа енергия, подобряване на енергийната ефективност и постигане на нефинансови ползи, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие.