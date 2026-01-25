Симитли осъмна в грозна гледка! Градът и ключови зони в общината поругани от вандалски прояви

Тази сутрин Симитли осъмна в грозна гледка. Градът и ключови зони в общината бяха поругани от вандалски прояви. Това, което се случи тази нощ, не е „беля”, не е „младежка проява“, нито „шега“, а са израз единствено на агресия, безотговорност и пълно морално падение. Това е нагъл и безсрамен вандалски погром.

Всичко започва в часовете между 4:00 и 5:00 часа. Вандалският поход тръгва от паркинга при кафе „VIVA“, където са преобръщани кошове за смет и са нанесени първите щети. Разрушенията продължават в посока градския пазар.

През ДГ „Радост“, филиал „Ян Бибиян“, извършителите са счупили спирка за обществен транспорт и кошове за смет в близост. По главната улица са унищожени млади дръвчета – част от усилията за облагородяване и по-зелена градска среда, създавана с труд, време и ресурс.

Вандализмът не спира дотук. В района на социалните центрове и сградата на филиала на Спешна помощ – Симитли, хулиганството продължава с ново посегателство – още една спирка за обществен транспорт е напълно разбита и съсипана. Без уважение. Без страх. Без мисъл.

Особено възмутителен е актът на разрушение на входа/изхода на града в посока село Черниче. По повод 55-годишнината на град Симитли, преди две години беше изграден красив, осветен надпис „Симитли“ – символ на града, неговата идентичност и гордост. Днес този символ е брутално унищожен. Металните съоръжения не просто са извадени – те са изкъртени, поругани и с ужасяваща арогантност счупени.

Вандалските прояви продължават в посока жп прелеза на Орловец, Черниче и разклона между селата Крупник и Полена.

По случая работят органите на реда. Това не е просто вандализъм. Това е посегателство срещу труда на цяла общност, срещу усилията за по-добър, по-красив град и населени места. Не е морално. Не е редно. И най-страшното – не е човешко. Унищожаването е лесно, но изграждането изисква отговорност, съзнание и уважение – ценности, които тази нощ бяха брутално стъпкани.

Депутатът Стефан Апостолов: Да съсипеш нещо, което е направено от хората за хората, не е геройство, а проява на низки страсти

Народният представител от ГЕРБ Стефан Апостолов изрази крайното си разочарование в социалните мрежи, след като непристойни действия възмутиха обществеността след вандалски прояви, извършени миналата нощ в Симитли. Ето какво заяви той:

„Няма как да остана безучастен, когато се извършва погром не толкова срещу общинското имущество, а най-вече срещу хората в нашата община Симитли. Неизвестни засега вандали са избили комплексите и дефицитите си тази нощ с унищожаването на няколко дръвчета, с изпочупването на две спирки, както и на две букви от надписа „Симитли“ в началото на града, а за капак са обърнали и един контейнер.

Възмутен и разочарован съм от подобно безумно поведение! Защото това е посегателство срещу всички нас, които искаме да живеем в по-добра среда, в по-красиви, подредени и зелени населени места. Да съсипеш нещо, което е направено от хората за хората, не е геройство, а проява на низки страсти.

Вижте и снимките, които показват стореното зло. Каквото и още да кажа, ще е малко!

Нека всеки от нас си направи изводите. Нека бъдем безкомпромисни към такива вандалски прояви, които са недопустими!”.

Публикацията му взриви и коментари в мрежата:

Vasilka Velichkova:

„Този вандализъм не трябва да остане анонимен, независимо кои са го направили. От моята практика в подобни случаи винаги са децата на някой недосегаем. Покажете, че в Симитли има ред и правила”.

Янка Толькова:

„Незабавно да бъде издирен нарушителят на обществения ред и предаден на съд! Непримиримост към такава валдалщина!”

Rumiana Stoilkova:

„Безобразие, това минава всякакви граници! Без думи!!!”

Iliyan Aleksiev:

„С камерите на хората в близост бързо ще се намерят”.

Kachishtov Rusi:

„Трябва да си платят всичко в троен размер”.

Snejana Petrova:

„Вандали! Трябват сериозни наказания!”

Evi Pamukchiiska:

„Това е много грозно и безотговорно”.

Призовават се всички граждани, които разполагат с информация за извършителите или са станали свидетели на нарушения на обществения ред, да подадат сигнал на дежурните към Община Симитли на телефон 07 4872 166 или на телефон 112.