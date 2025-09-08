Симитли отбеляза Малка Богородица и своя празник с молитва, курбан и тържествена програма

8-ми септември е един от най-значимите празници за град Симитли. На тази дата почитаме Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица) – ден, изпълнен с дълбок духовен смисъл за православните християни, и празнуваме деня на нашия град – повод за гордост и общностно единение.

По традиция, честванията започнаха още от рано сутринта с литургия в храм „Рождество на Пресвета Богородица“. Стотици жители на общината се стекоха в Божия дом, за да запалят свещ за здраве, благоденствие и благодарност.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, представители на Общинска администрация – Симитли, както и на Общински съвет – Симитли, общественици, гости и жители на града.

След службата, в двора на храма бе раздаден празничен курбан за здраве, приготвен с много обич и уважение към традицията.

Празничната програма продължава в 18:00 часа с тържествено шествие и поднасяне на венци и цветя пред паметника „Лъвчето“ – символ на героизма и родолюбието. В 18:30 часа на централния площад ще започне празничният концерт, който ще събере жители и гости на Симитли в духа на музиката, споделеността и празничното настроение.





