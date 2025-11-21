Симитли отбеляза с концерт и изложба Деня на християнското семейство

В Деня на християнското семейство Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ в Симитли организира празничен концерт, посветен на традициите, духовността и ценностите на българското семейство.

Празникът стартира с изложба на децата от школата по изобразително изкуство към читалището с ръководител Борислава Андреева, която показа впечатляващи творби, вдъхновени от българските семейни традиции и културно наследство, а водещата Елисавета Георгиева съпровождаше програмата с интересни анонси за изпълненията.



В концертната програма се включиха Женска певческа група „Коматиница“, Мъжка певческа група „Веселие“, ДТС „Изворче“ и Детска певческа група към НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“ – гр. Симитли, както и Вокален ансамбъл „Езерец“ към НЧ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Благоевград, с които стартира празничният концерт.

Празникът в читалището бе уважен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, както и от десетки жители на общината.

ИВАН ПЕТРОВ