Симитли отбеляза 113 години свобода и се поклони пред героите-освободители

На 9 октомври жителите на Симитли отбелязаха 113 години от Освобождението на града от османско владичество — ден, който завинаги остава в историята като сбъдната мечта на хиляди българи от Пиринска Македония да живеят в пределите на свободна и обединена България.

Годишнината е повод за преклонение пред героите, отдали живота си в борбата за национално освобождение по време на Балканската война — едно от най-ярките доказателства за силата и духа на българския народ.

Празничният ден започна с шествие, водено от мажоретния състав на Симитли с ръководител Калина Марянска и духовия оркестър с диригент Севделин Николов. В него взеха участие кметът на общината Апостол Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, народният представител Стефан Апостолов, директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Симитли Таня Янкова, общински съветници, кметове на кметства, общественици, граждани и гости на града.

Пред паметника „100 години свобода“ бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. Венец от името на общината положиха кметът Апостол Апостолов и председателят на Общинския съвет Вилимир Александров. Цветя бяха поднесени и от народния представител Стефан Апостолов, както и от подполковник Петър Митев – началник на Военно Окръжие II степен – Благоевград.

Вечерта продължи с тържествена заря-проверка, посветена на участниците от Симитли в Македоно-Одринско опълчение. Водещи на програмата бяха Елисавета Георгиева и Любомир Марянски. На сцената се изявиха децата от ансамбъл „Веселие“ и ДТС „Изворче“, Женска и Мъжка певческа група „Веселие“ към НЧ Св. Климент Охридски – 1922, мажоретен състав и ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Симитли, които представиха празничен рецитал. В празничната програма участие взеха и сдружение „Русалии“ – Петрич. „Русалии“ – Петрич е мъжка самодейна танцова формация за автентичен фолклор с ръководител Иван Занчев. Те са наследници на хилядолетна традиция запазена само в Петрич. Всяка тяхна „тежка“ стъпка на хорото носи закодирано послание, с всеки удар на тъпана пресъздават вековната ни история и ни пренасят в един тайнствен свят.

По традиция по повод годишнината Община Симитли и Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ организираха конкурс в категориите „Есе“ и „Рисунка“.

Победители в категория „Есе“: Първо място: Ния Пирнарева и Виктория Маркова; второ място: Никол Петрова и Николас Маламов. На трето място: Мария Ташова и Цветелина Николова

Победители в категория „Рисунка“: първо място: Десислава Алексиева; второ място: Велислав Йорданов и на трето място се класира Цветелина Николова.

С грамоти за отлично представяне бяха отличени и Йоана Карадачка, Вилислава Методиева и Никол Стефанова. Наградите бяха връчени лично от кмета на общината Апостол Апостолов.

Празничната вечер завърши със зрелищна заря, която озари небето над Симитли — символ на почит и преклонение пред подвига на всички знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата на града и Пиринска Македония.