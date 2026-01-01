Симитли посрещна Новата 2026 година с красива заря и празнично хоро

Жители и гости на град Симитли посрещнаха настъпването на 2026 година на площад „Септември“. В полунощ празничната програма започна с изпълнение на химна на Република България, след което небето над града бе озарено от тържествена празнична заря.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов, заедно със своята съпруга, както и множество жители и гости на града, избраха да посрещнат Новата година на централния градски площад. В знак на единство и съхранени български традиции, присъстващите се хванаха за ръце на празнично новогодишно хоро.