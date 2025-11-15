Симитли празнува „Нощ на театрите“ с детски спектакъл, комедия и благотворителна кауза

Симитли за поредна година е част от европейската инициатива „Нощ на театрите“, благодарение на подкрепата на кмета на общината Апостол Апостолов. Събитието събира актьори, публика и любовта към сценичното изкуство, превръщайки читалищата и културните пространства в център на творчество и вдъхновение.

В НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли се проведе първото представление за деня. Театър „ЗАЗУ“ гостува с детския спектакъл „Хитър Петър“, който зарадва най-малките жители на общината. Историята за най-хитрия герой в българските народни приказки оживя на сцената като весела и поучителна пиеса, изпълнена с народна музика, смях и ценни уроци за добротата и находчивостта.

Актьорите Симеон Тодоров, Йоана Михайлова и Сърджан Миладинов превърнаха приказката в истинско сценично приключение. Освен страхотното представление, артистите бяха подготвили и специални изненади за малчуганите, които внесоха още повече радост и усмивки в залата.

Финалът на детското представление завърши с важно съобщение: на изхода на читалището е поставена благотворителна кутия, в която се събират средства за инициативата на Община Симитли за изграждане на комбинирана детска площадка в града.

Театралната вечер в Симитли продължава! От 19:00 часа публиката ще има възможност да гледа комедията „Госпожите“ – по текст и режисура на Лиза Шопова, с участието на Силвия Лулчева и Лиза Шопова. Продуцент на постановката е ПК „Креатива“ и Петя Романова.

„Госпожите“ е искрена, забавна и леко луда история за приятелството, женската душа, живота и… луната – свят, в който няма преки пътища, а само остри завои, смях, сълзи и чаша вино. По време на вечерния спектакъл ще продължи и благотворителната акция за събиране на средства за новата комбинирана детска площадка.

Симитли отново показва, че е град, в който културата, добротата и общността вървят ръка за ръка.