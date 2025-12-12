Синдромът на „вечната годеница“: Защо мъжът не предлага брак дори ако сте заедно от години

Срещате се от три, пет, седем години.

Заедно изплащате ипотека, отглеждате куче, сутрин си правите кафе и ходите при родителите му за празниците. Приятелите и колегите ви смятат за семейство. Отстрани – идеални отношения. Но вътре във вас живее един тих, натрапчив въпрос: „Защо не ми предлага?“.

Днес ще разгледаме защо мъжът не предлага брак и какво да правите.

Това е една от най-болезнените теми в една връзка. Жената носи този въпрос в себе си с години, страхувайки се да го зададе, а мъжът често просто си живее, без да вижда проблем. Именно в това се крие първата и основна пропаст на неразбирането.

За жената бракът е преход. Ритуал, бяла рокля, пръстени, ново ниво на задължения и статус, който крещи на света: „Ние сме семейство!“. Това е движение нагоре, към по-добър, по-защитен и признат живот.

За много мъже бракът не е преход, а бреме. Допълнителна отговорност, която не са сигурни, че искат да носят. Въпроси като „Ще се справя ли?“, „Ще бъда ли добър съпруг и баща?“, „Как ще се отрази това на кариерата и свободата ми?“, се превръщат в ментален товар, който е по-лесно да се отложи за по-късно. Ако за нея бракът е синоним на „по-добре“, за него той може да бъде синоним на „по-тежко“.

Зона на комфорт или скрит договор

А сега погледнете на връзката от гледна точка на поведенческата психология. Всяка система се стреми към хомеостаза – равновесие. Вашият съюз вече е стабилна система. Той има всичко: секс, бит, емоционална подкрепа, съвместно прекарване на свободното време. Защо да се променя нещо?

Съвместното съжителство за мъжа често означава „всички плюсове без излишна отговорност“. Той може (хипотетично) утре да си събере багажа и да си тръгне. Бракът обаче е риск, нарушаване на комфортното статукво. Защо да поправяш нещо, което и без това не е счупено?

Страховете, които ни управляват

Психолог отбелязва, че страх има и от двете страни, просто е различен.

„Нейният страх е от директния въпрос. „Ами ако каже „не“?“ Този страх от отказ парализира, карайки я с години да мълчи и да чака удобен момент, който никога няма да настъпи. Неговият страх често е свързан с негативни сценарии, заложени от детството. На момчетата от малки им се внушава: „Гледай да не се ожениш рано, наживей се!“, „Бракът е краят на свободния живот“. Той може да е виждал нещастния брак на родителите си или да е слушал от приятели истории за това как „жената не го пуска да излиза“. Тези нагласи, като фонова програма, управляват решението му: „Не се жени – и ще останеш свободен“, разказва психологът.

Идеалният партньор и идеалният момент, които не съществуват

Друг често срещан случай е мъжкият перфекционизъм. „Ще се оженя, когато купя апартамент“, „Когато постигна кариерни върхове“, „Когато намеря идеалната жена“.

„Това е капан. Идеален момент няма да има, както и идеален партньор. Връзката винаги е работа и избор тук и сега. А докато той чака идеала, просто „живее удобно“ с тази, която е до него“, подчертава психологът.

Тук се отнася и обикновената инфантилност. Готовността за брак не зависи от възрастта. Някой на 25 осъзнато води приятелката си пред олтара, а друг на 45 предпочита начина на живот на „вечния купонджия“, без да иска да взима зрели решения.

Какво да правим тогава? Говорете!

Ако за вас бракът е цел, а не абстрактна мечта, за това трябва да се говори. Открито, без ултиматуми, но ясно.

„За мен е много важно един ден да облека сватбена рокля и официално да станем семейство. Не го изисквам веднага, но искам да знам, че отношенията ни се движат в тази посока“ – такъв разговор не е кавга, а диагностика. Той позволява да разберете от какво се страхува мъжът, какви са плановете му за вас и вижда ли ви в бъдещето си.

Възможно е да научите за страховете му и да ги обсъдите заедно. А е възможно (и това е горчивата истина) да се окаже, че той изначално не е възнамерявал да се жени за вас.

Колко сте готови да чакате? Година? Две? Пет? Решете това за себе си. Вашето време е най-ценният и невъзобновяем ресурс. Да чакате с години с надеждата, че той ще „узрее“, означава доброволно да предадете живота си в ръцете на чуждата нерешителност.

Откритият и навременен разговор за брака помага да се изяснят отношенията. Той дава или яснота и път към създаване на семейство, или разбирането, че партньорът не споделя вашите цели.