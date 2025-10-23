Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!

рез следващите дни температурите слабо ще се понижат, очакват се валежи.

На 24 октомври над страната ще премине хладна вълна, ще има валежи от 5-7 литра на кв.м. Валежи се очакват в крайните северозападни и северни части от страната.

В събота температурите ще достигат 22 градуса.

В неделя ще има повече слънце преди обяд, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник – с постепенно захлаждане.

В неделя максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, стана ясно от думите на синоптика.

През уикенда времето по планините ще бъде студено, вятърът ще бъде силен.

По Черноморието ще бъде ветровито и с максимални температури до 20-21 градуса.

Вълнението на морето ще бъде слабо. Вятърът ще бъде южен.

Чувствително ще бъде захлаждането в началото на следващата седмица.

„Циганското лято се отлага и ще започне някъде около 30 октомври – с високи температури през деня. От четвъртък започва сериозно повишение на температурите. Ще продължи до 5-6 ноември – до 26 градуса в населените места. След това се очакват по-съществени валежи“, обясни синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

Според Янков температурите у нас са нормални за това време от годината, но изменението на климата е налице.