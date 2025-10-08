Синоптичната обстановка остава усложнена! Оранжев и жълт код за опасно време 

Синоптичната обстановка в България остава усложнена.

След дъждовната нощ, през деня ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Оранжев предупредителен код за опасно време е обявен за: Плевен, част от Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, част от Добрич и Разград. Жълт код за потенциално опасно време е в сила за: Монтана, Враца, част от Ловеч, Габрово, Търговище, част от Разград, Шумен, Варна и част от Добрич.

Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.

НИМХ

В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от сняг ще има по високите части, а от дъжд – в местата под 1500 метра надморска височина. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Кога идва краят на дъждовете?

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили, а валежите ще спират, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще е значителна, не са изключени изолирани превалявания, вече слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°.

В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални – 17°-22°.

НИМХ

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални – 16°-21°. В

самия край на периода северозападният вятър временно ще се смени с юг-югозападен и за кратко ще се затопли още. До вечерта във вторник от северозапад ще завали дъжд.